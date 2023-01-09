Fenerbahçe ile anılan Samet Akaydin'den veda gibi paylaşım! Montella'nın açıklaması heyecanlandırdı...

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Samet Akaydin, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-1 kaybettikleri maçın ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atacağı haberleri çıkan Samet Akaydin, kulübü Adana Demirspor'u etiketlerken "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz." notunu düştü.

28 yaşındaki savunmacı Samet Akaydın'ın bu paylaşımı, Adana Demirspor'a veda olarak yorumlandı.

MONTELLA'YA SORULDU

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir karşılaşması sonrası Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye transfer hakkında gelen soruya "Bu seviyelerde kalmak istiyorsak hamlelerimizi yapmamız lazım. Bir dahaki maçta Belhanda ve Kevin cezalı. Samet de olmayacak." yanıtını verdi.

Samet Akaydin'in cezası bulunmazken Montelle'nın bu açıklaması, transferi bittiği şeklinde yorumlandı.

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Sarı lacivertlilerin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in de Samet Akaydın'ın bu paylaşımını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Samet Akaydin'İN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor forma giyen Samet Akaydın, Akdeniz ekibinde 58 maçta 5 kez ağları havalandırdı.