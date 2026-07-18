Fenerbahçe ile anılan Rashford için Manchester United'ın planı ortaya çıktı

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Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Marcus Rashford'un geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
BARCELONA OPSİYONU KULLANMADI
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Barcelona'da geçiren 28 yaşındaki İngiliz yıldızın sözleşmesinde 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak Katalan ekibi bu hakkını kullanmadı ve Rashford sezon sonunda Manchester United'a geri döndü.
CARRICK, RASHFORD İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester United, Rashford'u sezon öncesi kamp kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Haberde, teknik direktör Michael Carrick'in İngiliz yıldızla yeni sezonda çalışmak istediği ifade edildi.
TÜRKİYE İHTİMALİ ZAYIF
Haberde, Rashford'un transfer ihtimalinin tamamen kapanmadığı ancak kariyerine yalnızca Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinde devam etmeyi hedeflediği yazıldı. 28 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transferinin şu an için gündemde olmadığı aktarıldı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Barcelona formasıyla 49 resmi maça çıkan Marcus Rashford, 14 gol atıp 14 asist yaparak toplam 28 gole doğrudan katkı sağladı