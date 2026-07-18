×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe ile anılan Rashford için Manchester United'ın planı ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Manchester United#Marcus Rashford
Fenerbahçe ile anılan Rashford için Manchester Unitedın planı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 18:21

Fenerbahçe'nin gündemindeki Marcus Rashford için Manchester United'ın planı belli oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Marcus Rashford'un geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

BARCELONA OPSİYONU KULLANMADI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Barcelona'da geçiren 28 yaşındaki İngiliz yıldızın sözleşmesinde 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak Katalan ekibi bu hakkını kullanmadı ve Rashford sezon sonunda Manchester United'a geri döndü.

Gözden Kaçmasınİtalyan devinden Fenerbahçenin yıldızına kancaİtalyan devinden Fenerbahçe'nin yıldızına kanca!Haberi görüntüle

CARRICK, RASHFORD İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester United, Rashford'u sezon öncesi kamp kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Haberde, teknik direktör Michael Carrick'in İngiliz yıldızla yeni sezonda çalışmak istediği ifade edildi.

Fenerbahçe ile anılan Rashford için Manchester Unitedın planı ortaya çıktı

Haberin Devamı

TÜRKİYE İHTİMALİ ZAYIF

Haberde, Rashford'un transfer ihtimalinin tamamen kapanmadığı ancak kariyerine yalnızca Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinde devam etmeyi hedeflediği yazıldı. 28 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transferinin şu an için gündemde olmadığı aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Barcelona formasıyla 49 resmi maça çıkan Marcus Rashford, 14 gol atıp 14 asist yaparak toplam 28 gole doğrudan katkı sağladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Manchester United#Marcus Rashford

BAKMADAN GEÇME!