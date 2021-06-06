Fenerbahçe ile anılan Rafael Benitez'den paylaşım
Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olacağı iddia edilen İspanyol çalıştırıcı Rafael Benitez, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sarı lacivertli takımda teknik direktör konusunda belirsizlik hakimken 61 yaşındaki İspanyol hocanın Fenerbahçe'nin başına geleceği iddia ediliyor.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Rafael Benitez, "Liverpool'daki evimde, İngiltere'deki güzel havanın keyfini çıkarıyorum. Umarım iyi bir yaz geçiririz." ifadelerini kullandı.
DEVLERİ ÇALIŞTIRDI
Rafael Benitez, 16 Nisan 1960 tarihinde İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya geldi. Real Madrid alt yapısında futbola başladıktan kısa süre sonra sakatlık geçiren ve kendisini tekrardan toparlayamayan Benitez, 26 yaşına geldiğinde futbolu bırakarak teknik adamlığa yoğunlaştı.
Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Rafa; Liverpool, Inter, Chelsea, Valencia, Real Madrid gibi dev kulüpleri çalıştırdı.
KUPA KOLEKSİYONCUSU
En büyük başarısını Liverpool'la Şampiyonlar Ligi kupasına uzanarak yaşayan İspanyol çalıştırıcı, Valencia ve Chelsea ile de Avrupa Ligi'ni kazandı.
Valencia ile LaLiga'da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Benitez; Liverpool, Napoli ve Inter'le de kupa şampiyonlukları yaşadı.
RAFAEL BENİTEZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Rafael Benitez'in teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar ve sezon bilgileri şu şekilde;
1993-1995 Real Madrid B
1995-1996 Valladolid
1996 Osasuna
1997-1999 Extremadura
2000-2001 Tenerife
2001-2004 Valencia
2004-2010 Liverpool
2010-2011 Inter
2012-2013 Chelsea
2013-2015 Napoli
2015-2016 Real Madrid
2016-2019 Newcastle United
2019- Dalian Yifang
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