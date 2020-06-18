Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'den Arsenal paylaşımı!

Premier Lig'de Arsenal, Manchester City'e 3-0 yenilirken Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil kadroda yer almadı. Mesut'un sakatlığı olmamasına rağmen kadroya girememesi 'ayrılıyor mu?' iddialarını güçlendirdi.

Son günlerde adı yine Fenerbahçe ile geçmeye başlayan Mesut Özil, iddiaların üzerine Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Mesut, ''Ne olursa olsun Arsenal...'' notunu yazdığı paylaşımda Arsenal logosunu gösterdiği bir fotoğrafa yer verdi.

ARTETA'DAN MESUT ÖZİL CEVABI

Mesut Özil'in bu paylaşımı, Arsenal'de kalıyor olarak yorumlanırken Türk asıllı futbolcunun neden Manchester City maçının kadrosunda yer almadığı teknik direktör Arteta tarafından 'Taktiksel bir karardı' olarak açıklandı.

Öte yandan paylaşıma Fenerbahçe taraftarları ''Fenerbahçe'ye gel Mesut'' diye cevap verirken bir Arsenal taraftarının ''Lütfen git Mesut'' demesi dikkat çekti.

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