×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe ile anılan Lewandowski için Barcelona'dan karar çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Barcelona#Robert Lewandowski#Fenerbahçe
Fenerbahçe ile anılan Lewandowski için Barcelonadan karar çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 22:02

İspanyol devi Barcelona, son zamanlarda adı Fenerbahçe ile anılan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin geleceği ile ilgili kararını verdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu iddia edilen Robert Lewandowski'nin geleceği için kulübü Barcelona'dan karar çıktı.

AKIBETİ BELLİ OLDU 

The Athetic'de yer alan habere göre; Katalan ekibi, Polonyalı yıldız ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Lewandowski'nin kontratında 1 yıllık uzatma opsiyonu olmasına rağmen, tarafların yeni bir anlaşma imzalaması beklenmiyor.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası resmi transfer teklifi yaptı Reddedilemeyecek maaşGalatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası resmi transfer teklifi yaptı! Reddedilemeyecek maaşHaberi görüntüle

BARCELONA'DA FORVET ARAYIŞI 

Haberin detaylarında ise Barcelona'nın La Liga'daki kısıtlı harcama limitlerinden kaynaklı forvet hattına büyük bir hamle yapması beklenmediği belirtildi. Ancak ara transfer döneminde İspanyol devinin, Lewandowski yerine santrfor arayışlarına başladığı ifade edildi.

Fenerbahçe ile anılan Lewandowski için Barcelonadan karar çıktı

PERFORMANSI

Haberin Devamı

Bu sezon Barcelona formasını 15 maçta sırtına geçiren Lewandowski, 8 gol - 1 asistlik skor katkısı sağladı. Tecrübeli golcü, 2022 yazında Bayern Münih'ten transfer edilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barcelona#Robert Lewandowski#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!