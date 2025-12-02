Fenerbahçe ile anılan Lewandowski için Barcelona'dan karar çıktı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu iddia edilen Robert Lewandowski'nin geleceği için kulübü Barcelona'dan karar çıktı.

AKIBETİ BELLİ OLDU

The Athetic'de yer alan habere göre; Katalan ekibi, Polonyalı yıldız ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Lewandowski'nin kontratında 1 yıllık uzatma opsiyonu olmasına rağmen, tarafların yeni bir anlaşma imzalaması beklenmiyor.

BARCELONA'DA FORVET ARAYIŞI

Haberin detaylarında ise Barcelona'nın La Liga'daki kısıtlı harcama limitlerinden kaynaklı forvet hattına büyük bir hamle yapması beklenmediği belirtildi. Ancak ara transfer döneminde İspanyol devinin, Lewandowski yerine santrfor arayışlarına başladığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasını 15 maçta sırtına geçiren Lewandowski, 8 gol - 1 asistlik skor katkısı sağladı. Tecrübeli golcü, 2022 yazında Bayern Münih'ten transfer edilmişti.