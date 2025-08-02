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Fenerbahçe ile anılan Heung-min Son kararını resmen açıkladı!

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#Heung-Min Son#Tottenham#Açıklama
Fenerbahçe ile anılan Heung-min Son kararını resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 11:00

İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son, geleceği ile ilgili kararını açıkladı.

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Premier Lig ekibi Tottenham'da 10 yıldır forma giyen Heung-Min Son, bu yaz takımdan ayrılacağını açıkladı.

Yıldız oyuncu, pazar günü Güney Kore'de Newcastle ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında veda edeceğini resmen duyurdu.

Fenerbahçe ile anılan Heung-min Son kararını resmen açıkladı

'VERDİĞİM EN ZOR KARARDI'

Güney Koreli futbolcu basın toplantısında şunları söyledi: "Basın toplantısına başlamadan önce, bu yaz kulüpten ayrılmaya karar verdiğimi söylemek istiyorum. Kulüp bu kararımda bana yardımcı oluyor. 

Bu, kariyerim boyunca verdiğim en zor karardı. Çok güzel anılarım var. Karar vermek çok zordu.

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Kendimi zorlamak için yeni bir ortama ihtiyacım var. Biraz değişiklik yapmam gerekiyor. 10 yıl uzun bir süre. 23 yaşında, çok genç bir yaşta Kuzey Londra'ya geldim. Bu kulüpten yetişkin bir adam, çok gururlu bir adam olarak ayrılıyorum."

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'UMARIM HERKES BUNU KABUL EDER'

Tottenham taraftarının sevgisini her zaman hissettiğini ve onlara teşekkür ettiğini ifade eden Son, "Umarım veda da doğru zamanda olmuştur ve bu kararı vermem için doğru zamandır. Umarım herkes bunu kabul eder ve saygı duyar." dedi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Los Angeles FC, Heung-Min Son'u kadrosuna katmaya yakın.

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#Heung-Min Son#Tottenham#Açıklama

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