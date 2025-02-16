×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe ile Amedspor taraftarı arasında kavga! Bıçaklı ve taşlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Fenerbahçe#Amedspor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 15:14

Boluspor ile oynayacakları maçı izlemek için kente gelen Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları arasında, mola verdikleri dinlenme tesisinde kavga çıktı. Jandarma ekipleri havaya ateş açıp, tarafları ayırırken, kavgada 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

Birinci Lig takımlarından Boluspor ile oynayacakları maç için kente gelen Amedspor taraftarlarıyla Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları mola verdikleri dinlenme tesisinde karşılaştı.

İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı.

JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

YARALANAN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada yaralanan 2 Fenerbahçe taraftarı sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe 7de 7 için sahadaFenerbahçe 7'de 7 için sahada!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Fenerbahçe#Amedspor

BAKMADAN GEÇME!