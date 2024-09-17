Fenerbahçe ile adı anılan Anthony Martial için sürpriz iddia!

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1 Kasım 2015 tarihinde 60 milyon euro karşılığında büyük umutlarla Monaco’dan Manchester United’a transfer olan Anthony Martial için İngiltere macerası istediği gibi geçmedi.



Manchester United kariyeri sakatlıkların gölgesinde geçen 28 yaşındaki futbolcu Yunanistan’a transfer olmaya hazırlanıyor.



AEK’E TRANSFER OLMAK ÜZERE



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre şu an serbest futbolcu statüsünde olan Anthony Martial, Yunanistan Süper Ligi ekibi AEK ile anlaşmak üzere.



Golcü oyuncu için Brezilya Serie A ekibi Flamengo da masada olsa da Martial’in kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediği belirtildi.



YILLIK 2.5 MİLYON EURO KAZANACAK



Fransız gazeteci Sebastien Denis ise Martial’in AEK ile 3 yıllığına anlaştığını ve yıllık 2.5 milyon euro kazanacağını iddia etti.



KARİYERİ BOYUNCA 406 MAÇA ÇIKTI



Profesyonel futbolculuk kariyerinin büyük bir bölümünü Manchester United’da geçiren Anthony Martial, İngiliz devinin yanı sıra Monaco, Sevilla ve Olympique Lyon’un formalarını giydi. Forma giydiği kulüplerin formasını toplam 406 maçta terleten Fransız yıldız, takımlarına 106 gol – 56 asistlik katkı sağladı. 30 kez Fransa Milli Takımı’nın formasını da giyen Martial, ülkesi adına çıktığı maçlarda 2 gol – 8 asist ile oynadı.