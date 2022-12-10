Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasındaki Samet Akaydın pazarlığına zorunlu rötar

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Luan Peres’in uzun süren sakatlığı nedeniyle bir stoper arayışına giren Fenerbahçe, Adana Demirspor’un milli oyuncusu Samet Akaydın için güney ekibiyle görüşüyor. Önceki gün bir ameliyat geçiren mavi lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak hastanede yattığı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yaklaşık 1 haftadır yurt dışında bulunduğu için bir süre ara verilen pazarlık görüşmelerine Sancak’ın taburcu olmasından sonra kalınan yerden devam edileceği öğrenildi. Tarafların son görüşmelerde 3 milyon Euro+bonuslar noktasına geldiği öğrenilirken, sarı lacivertliler Samet’e karşılık Lemos+para teklifi sunmuştu. Taraftar anlaşırsa Samet, ara transfer döneminden sonra sarı lacivertli forma giyecek.

MONTELLA’NIN VAZGEÇiLMEZi

Bu sezon Adana Demirspor’un Süper Lig’de oynadığı 13 maçın tamamında ilk 11’de forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 1 gol atarken yüzde 85 pas isabeti ve 1.8 hava topu kazanma ortalamasıyla oynuyor.

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F.BAHÇE’NiN BUGÜNKÜ RAKiBi SALERNiTANA

F.Bahçe, Antalya’da 2. maçında bugün Salernitana ile karşılaşacak. Kırkbıyık Holding Stadı’nda daha önce 19.00 olarak açıklanan başlama saati Portekiz-Fas maçı nedeniyle S Sport’un isteğiyle 16.00’ya çekildi.