Fenerbahçe, ikincilik yarışındaki en kritik maçta Konyaspor ile karşılaşıyor

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Süper Lig’de haftaya 50 puanla 3. sırada giren Fenerbahçe, bugün sahasında 55 puanla 2. olan Konyaspor’u konuk edecek. Sarı lacivertlilerde sakat olan Ferdi ile cezalı Mert Hakan, yeşil beyazlılarda da sakatlığı bulunan Abdülkerim ve cezalı Eray forma giyemeyecek. Ülker Stadı’nda saat 19.00’daki maçı Halil Umut Meler yönetecek.

TEK SORU FORVET HATTINDA

İsmail Kartal’ın takımını 4-23-1 dizilişiyle sahaya sürüp, orta sahanın sağında İrfan Can’a, solunda Diego Rossi’ye, forvet arkasında da Mesut Özil’e görev vermesi bekleniyor. Forvette Serdar Dursun, Berisha ve Valencia’dan kimin oynayacağı maç saatinde belli olacak.