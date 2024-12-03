Fenerbahçe ikinci yarıda korner rekoru kırdı

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Gaziantep’e karşı 2. yarı 14 korner kullanan F. Bahçe 2014-15’ten bu yana 2. devrelerde en yüksek sayıya ulaşan takım.

Ayrıca toplamda 17 kezle de bu sezon Avrupa’nın 10 büyük liginde bir maçta en fazla korner kullanan 4 takımdan biri. (City, Leverkusen: 18 Arsenal: 17)

1- Sarı lacivertlilerde Gaziantep önünde skoru 2-1 yapan Rodrigo Becao, Mart 2023’ten (Udinese formasıyla) bu yana ilk lig golünü Gaziantep FK ağlarına gönderdi.

5- Gaziantep ile oynadığı son 5 Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, en üst ligde kırmızı siyahlıları üst üste 5 kez mağlup eden ilk takım oldu. (hükmen sonuçlar hariç).