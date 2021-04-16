Fenerbahçe iki eksikle çalıştı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

Pas ile koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Enner Valencia ve Gökhan Gönül takımdan ayrı koşu çalışması yaparken, Serdar Aziz de tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştı. Tedavileri süren Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar ise antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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