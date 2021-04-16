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Futbol
Haber Giriş: 16.04.2021 - 19:10 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe iki eksikle çalıştı

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Fenerbahçe iki eksikle çalıştı

Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

Pas ile koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Enner Valencia ve Gökhan Gönül takımdan ayrı koşu çalışması yaparken, Serdar Aziz de tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştı. Tedavileri süren Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar ise antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe iki eksikle çalıştı

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