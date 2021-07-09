Fenerbahçe idmanında dikkat çeken fotoğraf! Vitor Pereira ve Mesut Özil...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın, çift kalenin ardından taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı lacivertlilerin resmi siteden paylaştığı fotoğraflarda oyuncuların neşeli olduğu görüldü.

Öte yandan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile idmanda bir süre sohbet etti.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.