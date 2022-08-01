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Fenerbahçe iddiaları sonrası Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan açıklaması

#Transfer#Gökhan Akkan#Fenerbahçe
Fenerbahçe iddiaları sonrası Çaykur Rizespordan Gökhan Akkan açıklaması

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, kulüpten ayrılacağı yönünde haberler çıkan kalecisi Gökhan Akkan hakkında açıklama yaptı.

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Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan hakkında herhangi bir kulüple transfer görüşmesinde bulunmadıklarını açıkladı. Milli kalecinin adı Fenerbahçe ile anılıyordu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın organlarında yer alan, kalecimiz Gökhan Akkan'ın transferi için anlaşmaya varıldığı ve transferin tamamlanması için takımdan ayrıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, Gökhan Akkan ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi sürdürmemektedir. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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#Transfer#Gökhan Akkan#Fenerbahçe

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