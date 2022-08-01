Fenerbahçe iddiaları sonrası Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan açıklaması

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Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan hakkında herhangi bir kulüple transfer görüşmesinde bulunmadıklarını açıkladı. Milli kalecinin adı Fenerbahçe ile anılıyordu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın organlarında yer alan, kalecimiz Gökhan Akkan'ın transferi için anlaşmaya varıldığı ve transferin tamamlanması için takımdan ayrıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, Gökhan Akkan ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi sürdürmemektedir. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."