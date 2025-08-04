×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe için yeniden Hakan Çalhanoğlu iddiası! Transferi dönemi bitmeden...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Hakan Çalhanoğlu
Fenerbahçe için yeniden Hakan Çalhanoğlu iddiası Transferi dönemi bitmeden...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 18:51

Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için transfer dönemi bitmeden bir kez daha girişimde bulunacağı iddia edildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir süre önce gündemde olan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

SportsMediaSet'in haberine göre Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için son bir hamlede bulunacak.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin Şampiyonlar Ligindeki rakibi belli olduFenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!Haberi görüntüle

ALTERNATİFİNİ DE DUYURDULAR

Haberde sarı-lacivertlilerin, milli oyuncudan olumlu bir sonuç alamadığı takdirde rotasını Juventus forması giyen Douglas Luiz'e çevireceği belirtildi.

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçe için yeniden Hakan Çalhanoğlu iddiası Transferi dönemi bitmeden...

HAKAN NE DEMİŞTİ?

Haberin Devamı

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe iddiaları sonrası Inter'in kampına katılan ve açıklamalarda bulunan Hakan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Artık hazırım. Inter'in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Mutluyum, hedefim burada kupalar kazanmak"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Hakan Çalhanoğlu

BAKMADAN GEÇME!