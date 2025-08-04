Fenerbahçe için yeniden Hakan Çalhanoğlu iddiası! Transferi dönemi bitmeden...

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir süre önce gündemde olan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

SportsMediaSet'in haberine göre Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için son bir hamlede bulunacak.

ALTERNATİFİNİ DE DUYURDULAR

Haberde sarı-lacivertlilerin, milli oyuncudan olumlu bir sonuç alamadığı takdirde rotasını Juventus forması giyen Douglas Luiz'e çevireceği belirtildi.

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

HAKAN NE DEMİŞTİ?

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Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe iddiaları sonrası Inter'in kampına katılan ve açıklamalarda bulunan Hakan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Artık hazırım. Inter'in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Mutluyum, hedefim burada kupalar kazanmak"