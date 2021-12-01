Fenerbahçe için Vitor Pereira, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil iddiası! "Masal anlatmasın, yerle bir oldu, başı kesik tavuk gibi..."

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1- Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın ile yola devam etme kararı aldı. Bu kararda Yalçın’ın, “Ben kendime güveniyorum, bu takımı mutlaka toparlayacağım” sözünün etkili olduğu söyleniyor. Ne dersiniz, Sergen Yalçın takımı tekrar ayağa kaldırabilir mi?

MEHMET ARSLAN: ZORAKİ BİRLİKTELİK VAR

Beşiktaş Yönetimi için Sergen Yalçın bulunmaz bir nimet. Her türlü başarısızlığı yık onun üstüne, kurtul! Sergen Yalçın kendine güveniyor ama yönetime güveniyor mu, bundan hiç emin değilim. Ya da tersi, yönetim ona güveniyor mu? Yalçın sezon başı yönetime istemediği oyuncuların listesini verdi mi? Verdi ise bu listeden bir şekilde oyuncular haberdar oldu mu? Yalçın’ın memnun olmadığı oyuncular kimler? Bu sorular açıklığa kavuştu mu o toplantıda? Hiç sanmıyorum. Zoraki bir birliktelik devam ediyor şu an. Ve bu birliktelikten bir başarı şansı doğması, benim teknik direktör olmam kadar zor. Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta yalnız adamdır. Nokta.

UĞUR MELEKE: KAZANAN, HAKLIDIR AMA...

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Son 12 resmi maçta 10 yenilgi almış bir büyük takım hocasının görevde kalması başlı başına önemli. Öncelikle sakin tavırları için tebrik ederim Beşiktaş Yönetimi’ni. Ancak Sergen Yalçın da sakin davranmayı becerebilmeli. Son bir ayda birkaç kez oyuncularını suçladı, bu onunla futbolcu grubu arasındaki bağları zedelemiş olabilir. Üstelik de takıma net bir neşter vurmadı. Suçladığı oyuncularla devam etti. Sergen Hoca kadroya bir neşter vurmalı ve kamu önünde oyuncularını suçlamaktan vazgeçmeli.

GÜNTEKiN ONAY: NEDEN OLMASIN!

Şayet Sergen Yalçın takımdaki sorunun nelerden kaynaklandığına dair bir teşhis koyup tedaviye sert bir başlangıç yaparsa neden olmasın! Yalçın’ın Beşiktaş’ta kredisi asla bitmez. Ancak kendisinin de takımı ayağa kaldırabilmek için tüm benliğiyle odaklanması ve oyuncuları inandırması gerekiyor.

2- Lider Trabzonspor, daha 14. haftada olmamıza rağmen Fenerbahçe’ye 12, Galatasaray’a 14, Beşiktaş’a 16 puan fark attı. Ne dersiniz, bu iş bitti mi yoksa Sergen Yalçın’ın geçen sezon söylediği gibi, Türkiye’de esas lig yarışı ikinci yarıda mı başlar?

UĞUR MELEKE:: TRABZON’UN OYUNU DEĞiŞTi ·

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Bu tarz büyük cümleler kurmak için henüz erken. İki gerekçem var: Birincisi, önümüzde hâlâ 24 hafta gibi uzun bir periyot olması. İkincisi de Trabzon’un oyunundaki değişiklik. Trabzon son 5 maçının 4’ünde (Göztepe, Beşiktaş, Gaziantep ve Karagümrük’e karşı) tutucu bir futbol sergiledi; golleri genelde geçiş hücumlarıyla buldu. İlk 9 haftadaki Trabzon çok daha keyif veriyordu bana. Son 5 haftadaki Trabzon için aynı hissiyata sahip değilim.

MEHMET ARSLAN: BU iŞ BiTMEDi

Bu iş asla bitmez. Lig ikinci yarıda başlar. 2 kötü sonuç ligi bir anda karıştırıverir. Trabzon avantajlı mı? Evet. Şampiyon mu? Hayır. Ama Trabzon doğru yönetiliyor. Sınırları ve sorumluluk alanları çizilmiş bir takım var ortada. Başarının temel noktası da bu. Trabzon 3-5-2 ya da 4-3-3 oynadığı için kazanmıyor. Yönetimin de, teknik adamın da sorumluluk alanları belirlenmiş. Abdülkadir Ömür sorun yaşadığında desteği başkandan değil, hocasından alıyor. Çünkü Trabzon’da formayı Ahmet Ağaoğlu değil, Abdullah Avcı dağıtıyor.

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GÜNTEKİN ONAY: GENELDE İYİ OYNAMADILAR

Trabzonspor, 7 maçlık harika bir seri yakaladı ve emin adımlarla namağlup hedefe yürüyor. Bu periyotta Fenerbahçe maçının ikinci yarısı hariç benim ölçülerimde iyi futbol oynamadılar. Ancak rakiplerinin aksine çok daha disiplinli, sabırlı ve birlikte hareket etme yetisi olan bir grup var. Galibiyet için odaklanmaları ve rakipleri analiz edip ona göre planlı hareket etmeleri de Abdullah Avcı’nın başarısı.

3- Oyuncu tercihleri eleştirilen Pereira, “Kim girmeli, kim çıkmalı ben karar veririm” dedi. Birincisi, Pereira bir yerlere mesaj mı gönderiyor? İkincisi, bu sözler Pereira’nın icraatlarıyla uyuşuyor mu?

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MEHMET ARSLAN: BAŞKAN NE iSTEDiYSE YAPTI

Pereira’nın karizması, Ali Koç’un FB TV’de yaptığı açıklamayla çizildi. Hiç masal anlatmasın. Ne mesaj vermişti Ali Koç? “Mesut Özil oynayacak, sistem değişecek.” Mesut oynuyor mu o günden beri? Oynuyor. Sistem değişti mi? Değişti. Pereira mesaj falan vermiyor, oturduğu koltuktan resmi açıklama yapıyor, hepsi bu. Göztepe maçının en iyisi İrfan Can’ı 78’de oyundan alıyor ama vasat oynayan Mesut’a 12 dakika daha dayanıyor. Siz Fenerbahçe’de oyuncu olsanız, artık hocanın otoritesine ve formayı adaletli dağıttığına inanır mısınız? Pereira’nın otoritesi tam anlamıyla yerlebir olmuştur Fenerbahçe’de. İşin özeti bu.

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GÜNTEKiN ONAY: SORUNLAR DAHA DERİN

Her şeyden önce Pereira’nın oyuncu tercihlerinin ötesinde ciddi sorunları var Fenerbahçe’nin. Takım gol pozisyonu üretemiyor. Oyunu ele alıp, kendi futbolunu rakibe kabul ettiremiyor. Göztepe ve Olympiakos gibi kazanmak zorunda çıkılan 2 maçta rakip

kalelere giden toplam isabetli şut sayısı: 2! Portekizli teknik adamın oyuncu tercihleri zaten sürekli değişiyor. Artık sorun daha derin. Değişmesi gereken koskoca bir oyun mantalitesi var.

UĞUR MELEKE: F.BAHÇE’Yİ İLERİYE TAŞIYAMAZ

Ligin 3. haftasının ardından Fenerbahçe 3’te 3 yapmışken, gol yemeden liderken sarı lacivertlilerin iyi oynamadığını, Pereira’nın stratejisinin sezon geneline yayılamayacağını konuşmuştuk burada. F.Bahçe şu anda “Ferrari’sine LPG taktıran bilge” gibi. Derin bir kadrosu var, yetenekli oyunculara sahip. Ama sahada başı kesik tavuklar gibi ne yaptığını bilmeyen bir görüntü içindeler. Pereira bir yerlere mesaj mı vermeye çalışıyor bunu bilmiyorum, ancak Portekizli’nin Fenerbahçe’yi ileri taşıyamayacağına eminim.

4- F.Bahçe, Olympiakos ve Göztepe maçlarında pozisyon kısırlığı yaşadı. 3’lü defans oynanan maçlarda daha çok pozisyon üretildiğini dikkate alırsak; bunun sebebi 4-4-2 olabilir mi?

MEHMET ARSLAN: NEYİN SUSKUNLUĞU BU ŞİMDİ?

Kendileriyle çelişiyorlar bence. O bildiriye imza atan tüm kulüpler yenilgilerinden hep hakemleri sorumlu tutmadılar mı? O zaman neyin suskunluğu bu şimdi? Yıllardır her türlü başarısızlığı arkalarında camiaları olmayan hakemlere, federasyona ve medyaya kesmediler mi? Kulüpleri iyi yönetiyorlarsa ve hakemlerin yollarını kestiklerini düşünüyorlarsa hata yapıyorlar. Çıkıp konuşsunlar. Nasılsa onlara inanan taraftar grupları ve sosyal medya trolleri var. 6 maç konuşmayacaklarmış. Lütfediyorlar! Merak etmeyin günah keçisine ihtiyaçları olduğu an onları kimse susturamaz. Kendileri sussa bile onlar adına konuşacak birini mutlaka bulurlar.

GÜNTEKiN ONAY: KEŞKE SEZON BAŞI ALINSAYDI

Bu karar keşke 20 kulübün katılımıyla sezon başında alınsaydı. Zaten canı gerçekten yanan veya canı cidden yanmasa da başarısızlıkta hedef saptırıp algı yaratmaya yönelik ve sezonun devamında hakemler üzerinde baskı oluşturmaya çalışan hakem çıkışları var. Ben mevcut düzenin bu atamalarla ve uygulamalarla kısa vadede olumlu yönde değişeceğine inanmıyorum.

UĞUR MELEKE: 6 HAFTA DEĞiL, 6 ASIR SUSSUNLAR

Benim bu konudaki duruşum şu: Futbolun ana unsurları sporcular, teknik adamlar ve hakemlerdir. Kulüp yöneticileri değil. Kulüp yöneticileri sadece 6 hafta değil, mümkünse 6 asır sussunlar. Sahadakilerden rol çalıp meşhur olmaya çalışmasınlar. Zaten ortada bir problem kalmayacak o zaman... Bu kararla ilgiliyse kafamda şöyle bir yanıtsız soru var: O toplantıya gelemeyen 6 kulüp başkanı video konferans yoluyla iştirak edemezler miydi? Toplantının sonunda 14 değil, 20 kulübün görüşü açıklanamaz mıydı? 20 değil, 14 kulübün aldığı bir kararın uygulanması ya da uygulanmaması çok değiştirmeyecektir zaten mevcut durumu bence.

5- Kulüpler Birliği, Beşiktaş’sız yaptığı toplantıda 14 üyesiyle ‘6 hafta hakemler hakkında konuşmama’ kararı aldı. Beşiktaş’ın tepkisi bir yana, şunu soracağım: 14 kulüp bu sözü tutabilir mi?

UĞUR MELEKE: SiSTEM DEĞiŞSE DE OLMAZ

F.Bahçe’nin Göztepe 11’ini inceleyelim. Eğer üçlü savunmayla oynasalardı muhtemelen 11’de Szalai olacak, Meyer olmayacaktı. Yani dörtlü savunmayla üçlünün farkı, Szalai yerine Meyer’i koymak anladığım kadarıyla. Bu değişikliğin bir büyük takımı zaten ileriye taşıma şansı yok ki! F.Bahçe’nin sorunu 3 stoperle oynaması değil, sadece 3 hücumcuyla oynaması. Koca F.Bahçe, Göztepe önünde 4 savunmacı, 3 ön liberoyla çıkıyor. Sahada gol şansı olan sadece 3 oyuncu var: Mesut, İrfan ve Serdar Dursun... Esas mesele bu.

MEHMET ARSLAN: HOCA DEĞİL ‘EMİR ERİ’

“Bu takım 3’lü oynamaz” diyenler şimdi ne düşünüyor acaba? Bakın, bir futbol takımının patronu teknik direktördür. Siz kulübü yöneteceğinize, teknik adamı yönetmeye kalkarsanız, oyuncunun gözünde onu sıfırlar ve etkisiz eleman haline getirirsiniz. Yönetimin isteği ile sistemini değiştiren hoca da artık emir eridir. F.Bahçe’nin problemi 3’lü ya da 4’lü savunma değil, yönetim sorunudur. ‘Mesut oynayacak’ diye bir kural yok. Kim iyiyse o oynayacak. O forma adaletli dağıtılacak. Bunun yapıldığını düşünüyor musunuz F.Bahçe’de? Ben futbolcu olsam artık Pereira’nın değil, Pereira’nın sistemini değiştiren başkan Ali Koç’un gözüne girmeye çalışırım. Öyle ya, “Oynat Mesut’u” dedi. O da oynattı.

GÜNTEKİN ONAY: KREATİF OYUNCU AZ

Kısırlığın sebebi orta saha oyuncularının yaratıcılıktan uzak profillerden tercih edilmesi. Meyer-Zajc ve Crespo varken tüm kreatif yük Mesut ile İrfan’a kalıyor. Zaten İrfan da son maçlarda asistlerini yapmaya devam ediyor. Ancak Sosa’nın da oyun kurucu meziyetleriyle bu oyuna entegre edilmesi şart.

6- Biraz da dünya futbolu konuşalım... Ballon D’or ödülü 7. kez Messi’ye gitti. Ronaldo ilk 3’e bile giremedi. “Bu kez alsın artık” denilen Lewandowski, yine avucunu yaladı. Siz ne dersiniz?..

MEHMET ARSLAN: HEP AYNI...

Sıkıldım artık. Messi de Messi... Yeteneklerine şapka çıkarıyorum. Maradona, Pele gibi unutulmaz yıldızlardan biri o. Ama bir ödül ancak bu kadar anlamını yitirir. 2021 ödülünü alması için Messi’nin ne yaptığını birinin bana açıklaması gerekecek. Ben böyle düşünüyorum. Onca futbolcunun emeğine yazık. Ağızlarıyla kuş tutsalar kazanmaları mümkün değil. Bir Messi fetişizmi esir almış oy verenleri. Bence birinciyi değil, ikinciyi seçmek için oylama yapılsın. Birinci belli nasılsa.

UĞUR MELEKE: MESSİ’NİN ALMASI NORMAL

Messi 2021 yılı içinde Copa America’yı gol kralı ve asist kralı apoletiyle kazandı. La Liga’nın gol kralı ve asist kralı oldu. Euro 2020 şampiyonu oyuncular içinden böyle parlak bir performans çıkmayınca ödülün Messi’ye gitmesi bence normal. Jorginho benim için ilk 10’da bile değil. Sırf iki kupa kazanan takımın ortalama bir parçası diye ödülü Jorginho’ya vermek, Cruyff’a, Maradona’ya, Pele’ye hakarettir. Messi’nin 2020 ödülünün Lewa’ya verilmesi konusunda yaptığı çağrı da muazzam. Bence France Football birkaç hafta içinde 2020 ödülünü takdim edecektir Lewandowski’ye.

GÜNTEKiN ONAY: ÖDÜLÜN KRiTERi NE?

Ballon d’Or ödülleri hangi kritere göre veriliyor? Performans? Başarı? Yetenek? Şampiyonlar Ligi’ni Chelsea kazanmış, İtalya Avrupa şampiyonu olmuş. Messi’nin oynadığı Barcelona kendi ligini 3. bitirip Şampiyonlar Ligi’ne erkenden veda etmiş. Neden Messi? Şayet bu oy, dünyanın en iyi futbolcusuna veriliyorsa itiraz etmem ancak Copa America’da Bolivya ve Ekvador’a grupta gol atmış olmak bu ödül için yeterli olmamalı.