Fenerbahçe için Vedat Muriqi iddiası: Anlaşma sağlandı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor.

Başkan adayları çalışmalarını sürdürürken Aziz Yıldırım cephesinde de flaş bir gelişme yaşandı.

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, La Liga'ya veda eden Mallorca'dan Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı.

Aziz Yıldırım seçilmesi halinde Kosovalı golcü futbolcu, Fenerbahçe ile resmi olarak sözleşme imzalayacak.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA 2. OLDU

İspanya'da bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek ligde Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.