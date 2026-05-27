×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe için Vedat Muriqi iddiası: Anlaşma sağlandı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Vedat Muriqi
Fenerbahçe için Vedat Muriqi iddiası: Anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 14:52

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın, La Liga'da 23 gol kaydeden Vedat Muriqi ile anlaştığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor.

Başkan adayları çalışmalarını sürdürürken Aziz Yıldırım cephesinde de flaş bir gelişme yaşandı.

Gözden KaçmasınVedat Muriqi, La Ligada 26 yıl sonra bir ilke imza attıVedat Muriqi, La Liga'da 26 yıl sonra bir ilke imza attı!Haberi görüntüle

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, La Liga'ya veda eden Mallorca'dan Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı.

Aziz Yıldırım seçilmesi halinde Kosovalı golcü futbolcu, Fenerbahçe ile resmi olarak sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe için Vedat Muriqi iddiası: Anlaşma sağlandı

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA 2. OLDU

İspanya'da bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek ligde Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Vedat Muriqi

BAKMADAN GEÇME!