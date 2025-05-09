Fenerbahçe için transferde sürpriz isim! ‘Quilindschy Hartman Mourinho ile gelişecek’

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Süper Lig’de şampiyonluğa havlu atan ve şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için Hollanda basını önemli bir ismi kaleme aldı.

Feyenoord’un kendisinden çok şey beklediği ve rekor bedelle satmayı düşündüğü ancak bu sezon formasından uzak kalan Quilindschy Hartman’ın, Fenerbahçe’ye transfer olabileceği ifade edildi.





MOURINHO İLE GELİŞEBİLİR

Haberde, 2026’ya kadar Feyenoord ile sözleşmesi bulunan oyuncunun yaz transfer sezonunda takımdan ayrılmak istediği aktarılırken, Fenerbahçe ve Mourinho’nun kendisini yükseltebileceği bilgisine yer verildi.

Jayden Oosterwolde’nin sezon boyunca süren sakatlığı, Mert Müldür’ün sol bekte oynamasına karşın sürekli hata yapması ve asıl mevkiisinin sağ bek olması, Levent Mercan ve Kostic’in de sol ön oyuncusu olmasının Fenerbahçe açısından Quilindschy Hartman’ı makul kıldığı aktarıldı.

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BONSERVİSİ DÜŞTÜ

Öte yandan yıldız oyuncunun 1 sene öncesine kadar yüksek potansiyelli olmasından dolayı önemli gelir beklendiği ancak bu sezon istediği kadar sahada kalamamasından dolayı 8-10 milyon Euro bedelle satışına onay verilebileceği ifade edildi.

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Transfermarkt verilerine göre Quilindschy Hartman’ın bonservis bedeli 18 mliyon euro.

23 yaşındaki sol bek oyuncusu bu sezon 11 maça çıktı ve 1 asistle oynadı.