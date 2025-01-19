Fenerbahçe için transfer gerçeğini açıkladılar: 'Mourinho endişelenmesin, en iyisi geliyor!'

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Bu sezon Lens ile 14 maçta süre alan Danso her maça ilk 11’de başladı. 26 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgilenen Fenerbahçe kısa sürede bu transferi sonuçlandırmak isterken Danso’nun bazı kalp sorunları olması bir takım endişeler oluşturdu.

1.90 boyundaki stoperin sezon başında Roma’ya transferi sağlık testlerini geçemediği için iptal olmuştu. Tecrübeli futbolcunun durumunu, özelliklerini ve olası Fenerbahçe’ye transferini Fransız spor gazetecisi Steaphane Carpentier Spor Arena’ya değerlendirdi.

Gazetecinin değerlendirmeleri şu şekilde:

STEPHANE CARPENTIER:

“FRANSIZ LİGİ’NİN EN ÜST DÜZEY STOPERLERİNDEN BİRİSİ”

Kevin Danso, son iki sezondur Fransız liginin en iyi stoperlerinden biri olarak görülüyor. Gerçekten de üst düzey bir oyuncu. RC Lens onu bu yaz AS Roma'ya satmalıydı ancak oyuncu kalp rahatsızlığı nedeniyle sağlık kontrolünden geçemedi ve bu sorun daha sonra çözüldü. Şu anda herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığını biliyorum.

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“MOURINHO ENDİŞELENMESİN!”

RC Lens'in paraya ihtiyacı var ve kesinlikle onu satmalı. Bu harika bir fırsat. Herhangi bir teknik direktör açısından, örnek ve çok çok güçlü bir oyuncu, çok iyi bir ruh hali var, bu yüzden Mourinho bu konuda endişelenmesin!

“SAĞLIK SORUNU YOK, EN İYİ TAKIMLARDA DÜZENLİ OYNAYABİLECEK BİR İSİM”

Yaz aylarındaki AS Roma’ya başarısız transferi ve sağlık sorunları nedeniyle takımın ilk birkaç maçını kaçırdı ancak yerini hızla geri aldı. Şu an herhangi bir sağlık sorunu yok. Bence Avrupa'nın en iyi 10-12 takımından birinde düzenli oynayabilecek gerçekten mükemmel bir defans oyuncusu. Hava toplarında çok iyi, oldukça hızlı, çok güçlü ve geçiş oyununda uzun toplarda çok isabetli. Stoper olarak skor da yapabilen bir isim. Duran toplarda tehlikeli çünkü boyu 1.90.

“TAKIMINI EKSİK BIRAKMAYA MÜSAİT BİR OYUN STİLİ VAR”

Eksik özelliklerine baktığımızda çok faullü oynuyor. Takımını eksik bırakma potansiyeline sahip bir savunma oyuncusu. Açıkçası bunun dışında çok eksik özelliği yok çünkü savunma anlamında kusursuza yakın bir oyuncu. Bu yaz Avusturya ile çok iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdi ve transfer teklifleri aldı. Ancak Serie A’ya transferi son anda olmadı.

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“FENERBAHÇE BU DURUMDAN FAYDALANIRSA…”

Danso’nun yüksek bonservisine değer mi? Buna cevabım evet olur çünkü ne yapacağını bileceğiniz bir oyuncu almış olursunuz. Şans transferinin aksine nokta atışı transfer olur. Sezon başı 20 milyon Euro’ya AS Roma’ya transfer oluyordu ama 30 milyon dahi pahalı olmaz. RC Lens şu an finansal olarak iyi durumda değil. Fenerbahçe bu durumdan faydalanırsa önündeki sezonların en iyi savunmacılarını bulmuş olurlar.