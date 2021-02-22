Fenerbahçe için tatsız pazar

Galatasaray ve Trabzon’un kazandığı, Beşiktaş’ın bay geçtiği haftada, kazanmak dışında çok seçeneği yoktu Fenerbahçe’nin. Geçen haftaki Karagümrük maçında, özellikle ilk yarıdaki futboluyla göz dolduran sarı lacivertlilerin, eksiklerinin de dönmeye başlamasıyla hücumda yaşadığı sıkıntıyı aşacağı ve sahaya moralli çıkacağı düşünülüyordu.

KONSANTRASYON NEREDE?

Ünal Karaman’ın gelişiyle toparlanma sinyalleri verse de son 5 resmi maçından sadece tek galibiyet çıkarabilen ve deplasman karnesi pek parlak olmayan Göztepe karşısında mutlak favoriydi. Özellikle gelecek hafta ligin en zorlu deplasmanlarından Trabzon’a gideceği için puan kaybı yaşamaya da çok tahammülü yoktu doğrusu. Ancak maç öncesi durum bunun tam aksi bir görüntü verdi. Haftaiçi yayıncı kuruluşla yaşanan röportaj gerginliği, önce Erol Bulut’un maç öncesi röportajına, sonra sosyal medyaya, hatta maç içinde yan panolarda dönen mesajlara kadar yansıdı. Konsantrasyonun en tepeden kenardaki teknik adama, bu maçın çok dışında olduğu ortadaydı.

iLK YARIDA 11 ŞUT, 7 KORNER

Maçın ilk yarısı biterken topa yüzde 70 sahip olmasına, ikisi kaleyi bulan 11 şut çekmesine, tam 7 kez korner kullanmasına rağmen soyunma odasına 1-0 mağlup gitti Fenerbahçe. Dokuzuncu dakikada kullandıkları köşe vuruşunda topu kaptırınca, savunmadan çıkarılan uzun top da Göztepe’nin en süratli ayaklarından birinin önüne düşünce, sarı kırmızılı takımın formda oyuncusu Halil Akbunar da bu şansı iyi kullanınca gol erken geldi.

TOPU BIRAKTI, ALANI BIRAKMADI

Fenerbahçe ikinci yarı Pelkas’ın dahil olmasıyla oyunu kontrol altına almaya çalıştıysa da Göztepe iyi alan savunması yaptı; Fenerbahçe’ye topu bıraktı ancak pek boş alan bırakmadı. Sarı lacivertliler oyunu değiştirmek için tüm değişiklikleri yaptı ama hiçbiri sonucu değiştirmedi. Kendi sahasında üç puanın ötesinde, psikolojik olarak etkilerini görmemiz olası bir mağlubiyet aldı.

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