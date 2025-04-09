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Fenerbahçe için sürpriz iddia! Mourinho giderse yerine Priske

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#Fenerbahce#Mourinho#Brian Priske
Fenerbahçe için sürpriz iddia Mourinho giderse yerine Priske
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 16:38

Fenerbahçe'de özellikle Galatasaray'a karşı galibiyet alamamasından dolayı sıkça eleştirilen Mourinho'nun, Süper Lig'de şampiyonluğun gelmemesi dahilinde takımdan ayrılacağı iddia edilirken, konuya ilişkin sürpriz bir iddia gündeme geldi.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray karşısında alınan iki mağlubiyet sonrası karşılaştığı eleştiriler artan Mourinho ile ilgili Hollanda basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Hollanda basınından Voetbal International'in muhabiri Martijn Krabbendam, Feyenoord'dan ayrılan Danimarkalı teknik direktör Brian Priske'nin yolunun Türkiye'ye düşebileceğini öne sürdü. İşte Krabbendam'ın sözleri...

Fenerbahçe için sürpriz iddia Mourinho giderse yerine Priske


"MOURINHO'NUN HALEFİ..." 

"Birisi bana Beşiktaş'ın Brian Priske ile ilgilendiğini söyledi. Priske, Fenerbahçe'de Mourinho'nun olası halefi olarak da gösteriliyor."

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"HENÜZ KARAR VERİLMEDİ" 

"Türkiye'de adı kesinlikle geçiyor. Ancak her iki kulüp de mevcut teknik direktörleriyle ilgili henüz bir karar vermiş değil."

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#Fenerbahce#Mourinho#Brian Priske

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