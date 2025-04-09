Fenerbahçe için sürpriz iddia! Mourinho giderse yerine Priske

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray karşısında alınan iki mağlubiyet sonrası karşılaştığı eleştiriler artan Mourinho ile ilgili Hollanda basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Hollanda basınından Voetbal International'in muhabiri Martijn Krabbendam, Feyenoord'dan ayrılan Danimarkalı teknik direktör Brian Priske'nin yolunun Türkiye'ye düşebileceğini öne sürdü. İşte Krabbendam'ın sözleri...





"Birisi bana Beşiktaş'ın Brian Priske ile ilgilendiğini söyledi. Priske, Fenerbahçe'de Mourinho'nun olası halefi olarak da gösteriliyor."

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"HENÜZ KARAR VERİLMEDİ"

"Türkiye'de adı kesinlikle geçiyor. Ancak her iki kulüp de mevcut teknik direktörleriyle ilgili henüz bir karar vermiş değil."