MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe için Simon Deli iddiası
GeriFutbol Fenerbahçe için Simon Deli iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 07.01.2021 - 13:26 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe için Simon Deli iddiası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe için Simon Deli iddiası
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de stoper transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Arsenal'den Sokratis Papastathopoulos'u kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Yunan oyuncunun alternatifini ise Club Brugge forması giyen Simon Deli olarak belirlediği iddia edildi.

Spor Arena Dış Haberler - Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Belçika basınından sürpriz bir iddia geldi.

Voetbal Belgie'nin haberine göre; Fenerbahçe, Sokratis transferini gerçekleştiremezse Club Brugge'den Simon Deli'ye yönelecek.

Haberde, Sokratis için Genoa'nın da devreye girmesi sonrası Sarı-Lacivertliler'in 29 yaşındaki Fildişili savunmayıcı alternatif olarak belirlediği kaydedildi.

Fenerbahçe için Simon Deli iddiası

Club Brugge'ün de Simon Deli'yi iyi bir bonservis bedeliyle satarak yerine başka bir ismi kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Bu sezon 17 maça çıkan Simon Deli'nin Club Brugge ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuuyor. 1.92'lik Deli'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

Fenerbahçe için Simon Deli iddiası

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle