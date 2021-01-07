Fenerbahçe için Simon Deli iddiası

Spor Arena Dış Haberler - Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Belçika basınından sürpriz bir iddia geldi.

Voetbal Belgie'nin haberine göre; Fenerbahçe, Sokratis transferini gerçekleştiremezse Club Brugge'den Simon Deli'ye yönelecek.

Haberde, Sokratis için Genoa'nın da devreye girmesi sonrası Sarı-Lacivertliler'in 29 yaşındaki Fildişili savunmayıcı alternatif olarak belirlediği kaydedildi.

Club Brugge'ün de Simon Deli'yi iyi bir bonservis bedeliyle satarak yerine başka bir ismi kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Bu sezon 17 maça çıkan Simon Deli'nin Club Brugge ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuuyor. 1.92'lik Deli'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

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