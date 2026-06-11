Fenerbahçe için Serhou Guirassy açıklaması! Transfer Dünya Kupası detayı

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Bourssia Dortmund'un yıldız golcüsü Serhou Guirassy hakkında çıkan Fenerbahçe haberlerine dair açıklama geldi.
ALMAN BASINI DUYURDU
Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Guirassy'nin kardeşi ve menajeri olan Karamba Guirassy, 30 yaşındaki oyuncu henüz hiçbir takımla anlaşma sağlamadı.
Alman basınına konuşan Karamba, "Bir açıklık getirmek gerekirse, hiçbir kulüple herhangi bir anlaşma yapılmadı. Serhou şu anda gelecek sezon için seçeneklerini değerlendiriyor. Sözlü anlaşma yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.
3 DEV TALİP
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa, Tottenham ve Atletico Madrid'in de 30 yaşındaki golcüyle ilgilendiği belirtildi.
DÜNYA KUPASI DETAYI
Guirassy'nin geleceği hakkında alacağı kararın FIFA Dünya Kupası'nın ardından vermesinin beklenildiği de yazıldı.
PERFORMANSI
Bu sezon Alman ekibinde 46 maça çıkan Gineli santrafor, 22 gol - 6 asistlik istatistik yakaladı.