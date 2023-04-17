Fenerbahçe için rekor transfer iddiası! Ferdi Kadıoğlu...

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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sabah'ın İtalyan basınından derlediği haberine göre; Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için İtalya'nın Serie A ekibi Inter yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

DÜNYA DEVİ HAREKETE GEÇTİ

İtalya'nın köklü kulübü Inter sezon sonunda Machester United'a transfer olması beklenen Denzel Dumfries'in yerini Ferdi Kadıoğlu ile doldurmak istiyor. Mavi-siyahlı ekip 23 yaşındaki milli yıldızı transfer etmek için 25 milyon euroluk bütçe ayırdı.

REKOR transfer

Fenerbahçe önümüzdeki yaz Ferdi Kadıoğlu transferinden büyük gelir elde etmeyi hedefliyor. Transferin 25 milyon euroluk rakamla gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirecek.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Ferdi Kadıoğlu bu sezon sarı-lacivertli forma ile 38 resmi maçta yer alırken bunların 36'sında ilk 11'de yer aldı.

23 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu bu sürede 1 gol, 3 asistlik performans ile skora katkı sağladı.