Fenerbahçe için Nuri Şahin iddiası! Yönetim toplantısında karar çıktı

Fenerbahçe, Jose Mourinho’yu göndermesinin ardından yeni teknik direktörünü arıyor. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik adamın ayrılığının ardından Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ederken, milli araya galibiyetle girdi.

Eylül ayında yapılacak kongre öncesi Başkan Ali Koç’un bir an önce yeni teknik direktörü açıklaması beklenirken, gündeme İsmail Kartal, Montella, Conceiçao, Schmidt gibi isimler gelmişti.

ALMAN BASINI YAZDI: NURİ ŞAHİN LİSTE BAŞI

Alman GOAL’ün haberine göre, Fenerbahçe’nin teknik direktör adaylarından biri de Nuri Şahin. Sarı lacivertliler, Nuri’yi ciddi bir şekilde istiyor.

Haberde, geçtiğimiz Cuma günü Başkan Ali Koç’un yönetimiyle beraber 3 saat toplantı yaptığı ve öne çıkan ismin Nuri Şahin olduğu ifade edildi.

Öte yandan konuşulan adaylar arasında Terzic, Roger Schmidt, Montella, İsmail Kartal ve Emre Belözoğlu’nun da olduğu kaydedildi.