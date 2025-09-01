×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe için Nuri Şahin iddiası! Yönetim toplantısında karar çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Nuri Şahin#Teknik Direktör
Fenerbahçe için Nuri Şahin iddiası Yönetim toplantısında karar çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 11:15

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışına geçti. Sarı lacivertliler için İsmail Kartal ve Montella gibi isimler ön plana çıkarken, Alman basınından sürpriz Nuri Şahin iddiası geldi. İşte ayrıntılar…

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Jose Mourinho’yu göndermesinin ardından yeni teknik direktörünü arıyor. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik adamın ayrılığının ardından Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ederken, milli araya galibiyetle girdi.

Gözden KaçmasınMourinhosuz Fenerbahçenin galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler Bazı F.Bahçeliler geri döndü Eğer Roger Schmidti getireceksiniz...Mourinho'suz Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler! 'Bazı F.Bahçeliler geri döndü! Eğer Roger Schmidt'i getireceksiniz...'Haberi görüntüle

Eylül ayında yapılacak kongre öncesi Başkan Ali Koç’un bir an önce yeni teknik direktörü açıklaması beklenirken, gündeme İsmail Kartal, Montella, Conceiçao, Schmidt gibi isimler gelmişti.

Fenerbahçe için Nuri Şahin iddiası Yönetim toplantısında karar çıktı

ALMAN BASINI YAZDI: NURİ ŞAHİN LİSTE BAŞI

Alman GOAL’ün haberine göre, Fenerbahçe’nin teknik direktör adaylarından biri de Nuri Şahin. Sarı lacivertliler, Nuri’yi ciddi bir şekilde istiyor.

Gözden KaçmasınManchester City, Galatasaraya Hayır dedi, Ederson Fenerbahçeli oluyor Kerem ve Asensio sonrası 3. bombaManchester City, Galatasaray'a 'Hayır' dedi, Ederson Fenerbahçeli oluyor! Kerem ve Asensio sonrası 3. bombaHaberi görüntüle

Haberde, geçtiğimiz Cuma günü Başkan Ali Koç’un yönetimiyle beraber 3 saat toplantı yaptığı ve öne çıkan ismin Nuri Şahin olduğu ifade edildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe için Nuri Şahin iddiası Yönetim toplantısında karar çıktı

Öte yandan konuşulan adaylar arasında Terzic, Roger Schmidt, Montella, İsmail Kartal ve Emre Belözoğlu’nun da olduğu kaydedildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Nuri Şahin#Teknik Direktör

BAKMADAN GEÇME!