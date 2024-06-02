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Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Mourinho'dan paylaşım: 'Yeni evim'

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#Fenerbahçe#Mourinho#Şükrü Saraçoğlu
Fenerbahçe için İstanbula gelen Mourinhodan paylaşım: Yeni evim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 15:52

Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Jose Mourinho, paylaşım yaptı. Portekizli teknik adam paylaşımında, "Yeni evim" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi anlaşmaya vardığı Jose Mourinho, İstanbul'a geldi.

Mourinho, sosyal medya hesabından helikopterde olduğu sırada bir video yayınladı ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu çekerek "Yeni evim" notunu düştü.

Jose Mourinho, bugün saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda düzenlenecek törenle kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Şükrü Saraçoğlu

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