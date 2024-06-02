Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Mourinho'dan paylaşım: 'Yeni evim'

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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi anlaşmaya vardığı Jose Mourinho, İstanbul'a geldi.

Mourinho, sosyal medya hesabından helikopterde olduğu sırada bir video yayınladı ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu çekerek "Yeni evim" notunu düştü.

Jose Mourinho, bugün saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda düzenlenecek törenle kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.