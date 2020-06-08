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Futbol
Haber Giriş: 08.06.2020 - 21:54,Son Güncelleme:

Fenerbahçe için flaş Laurent Blanc iddiası! Son dakika transfer haberleri...

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Fenerbahçe için flaş Laurent Blanc iddiası! Son dakika transfer haberleri...
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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı belirtilen Laurent Blanc için Fransız basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adaylar arasında Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın da yer aldığı belirtilmişti. Sarı lacivertli takım ile adı geçen sene de anılan Blanc için Fransa'dan iddia geldi.

Le10Sport'un haberine göre Laurent Blanc, Fenerbahçe'den teklif aldı ancak projeyi beğenmediği için teklifi geri çevirdi.

ARADIĞI PROJE FENERBAHÇE DEĞİL

Son olarak Fransa'da PSG'yi çalıştıran 54 yaşındaki teknik direktörün kendisine uygun bir proje aradığı ve bu takımın Fenerbahçe olmadığına yer verildi.

Fenerbahçe için Blanc ismi geçen sene de Ersun Yanal ile anlaşılmadan önce gündeme gelmişti. Tecrübeli teknik direktör 4 senedir takım çalıştırmıyor.

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