Fenerbahçe için en iyi senaryo

Haberin Devamı

Lig ve kupadan sonra Avrupa hedefinden de yoksun kalan Fenerbahçe için kalan haftalarda en iyi senaryo; uzun zaman sonra gelen iki galibiyete bir üçüncüsünü eklemek, böylece tıpkı sezonun ilk yarısında olduğu gibi Giresun, Hatay, Kasımpaşa maçlarından tulum çıkarmak, sonrasındaki Trabzon, Alanya, Konya, Kayseri dörtlemesini bu defa daha az hasarla geçip ligi olabilecek en üst noktada bitirmekti kuşkusuz.

KASIMPAŞA ÜSTÜN OYNADI

Son sekiz haftada, Trabzon maçını bir kenara ayırırsak, rakiplerine en az iki gol ve çoğu zaman daha çok gol atmayı başarmış Kasımpaşa için en iyi senaryo; defans hatalarını azaltarak bu değerli golleri daha çok puana tahvil etmek, bu maçta Avrupa yorgunu rakiplerini, sonrasındaki iki maçta düşme potasındaki direkt rakipleri Göztepe ve Rizespor’u yenerek rahat bir nefes almaktı.

Haberin Devamı

İlk yarı sonunda oyun olarak Kasımpaşa, skor olarak Fenerbahçe hedeflerine daha yakındı. İlk 45’te her türlü istatistikte ve yakalanan pozisyon sayısında üstün taraf lacivert beyazlılar, altıncı dakikada Zajc’ın ceza sahası sol çaprazından son derece şık vuruşunu engelleyemeyince maça geride başlamış gibi olduysa da, sadece ilk 45’te değil, ikinci yarının büyük kısmında skoru koruyan kaleci Altay’ın performansıydı.

Fenerbahçe, oyuncu değişiklikleri sonrası, özellikle Mert Hakan’ın girişiyle daha derli toplu oynamaya başladıysa da Muleka’nın ayağından gelen gole engel olamadı. Maçın duraklama dakikalarında gelen gol skoru belirledi ve Kasımpaşa lig tarihinde en çok mağlup olduğu ve gol yediği rakibine bir kez daha yenilirken Fenerbahçe uzun zaman sonra peş peşe üç galibiyet almış oldu.