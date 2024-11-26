Fenerbahçe için dikkat çeken Anderson Talisca gelişmesi! Al-Nassr'ın 3 gollü galibiyetinde kadroya alınmadı...

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Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Türkiye'de sadece D-Smart'ta yayınlanan maçta Al-Nassr, Al-Gharrafa ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Al Bayt Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan taraf 3-1'lik skorla Al-Nassr oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 46 ve 64. dakikalarda Cristiano Ronaldo ile 58. dakikada Angelo Gabriel kaydetti. Al-Gharrafa'nın tek sayısı ise 75. dakikada Joselu'dan geldi.

RONALDO, '913' DEDİ

Mücadelede 2 kez ağları havalandıran Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerinin 913. golünü attı.

Al-Nassr bu sonuçla Asya Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü galibiyetini aldı ve 13 puanla 2. sıraya yerleşti.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü mağlubiyetini alan Al-Gharrafa ise 4 puanda kaldı.

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ANDERSON TALISCA GELİŞMESİ

Al-Nassr'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca için de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcu, Al-Nassr'ın Al-Gharrafa ile karşı karşıya geldiği maçın kadrosuna alınmadı.

Talisca'nın sakatlığının sürdüğü ve tam olarak iyileşme sağlayamadığı için maç kadrosuna dahil edilmediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE İDDİALARI

Son dönemde adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Anderson Talisca'nın, transfer görüşmelerinin sürmesi nedeniyle kadroda olmadığı da ortaya atılan iddialardan biri durumunda.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 9 gol kaydetti ve 1275 dakika süre aldı.

BABEL: FENERBAHÇE'YE FAYDALI OLUR

Futbola veda eden Ryan Babel, Beşiktaş’ta iken birlikte forma giydiği Talicsca’nın Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili konuştu.

Ryan Babel, “Onun Avrupa’da olmasını istersiniz ama 5-6 yıldır Suudi Arabistan’da. O böyle bir yol seçti. Fenerbahçe’ye faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.