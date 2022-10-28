Fenerbahçe için dev gelir şansı! Dinamo Kiev maçında...

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Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile Kadıköy'de liderlik maçına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, muhteşem bir geri dönüşle rakibine yine boyun eğmedi. Kendisi gibi 11 puanı olan Rennes'le ikili averajı eşit olan, rakibini genel averajda tek golle geçen Sarı- Lacivertliler, son maçında 3 Kasım'da deplasmanda Dinamo Kiev'e mağlup ederse, aynı gün oynanacak Rennes- AEK Larnaca karşılaşmasının sonucuna göre Son 16'ya direkt lider olarak katılabilecek.

Grubu lider tamamlamak her açıdan çok önemli. Çünkü Kupa 2'nin ikincileri, Son 16 için 7 Kasım 2022'deki Play-Off kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak. İlk maçlar 16 Şubat 2023, rövanşları 23 Şubat 2023'te olacak.

DEV GELİR

Fanatik'in haberine göre; Avrupa Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansın karşılığı olarak kasasına yaklaşık 11 milyon Euro koyan Sarı- Lacivertliler, Rennes beraberliği sonrası 210 bin Euro kazandı. Artık gözler Dinamo Kiev mücadelesinde... Eğer Ukrayna ekibini Kanarya yenerse ve gruptan lider çıkmayı başarırsa, 3 puanın karşılığı olarak 630 bin Euro, Kupa 2'de gruptan lider çıktığı için 1.1 milyon Euro ve Son 16 biletini kaptığı için de 1.2 milyon Euro'nun sahibi olacak. Yani toplamda Sarı-Lacivertliler'in geliri, yaklaşık 3 milyon Euro civarı artacak.

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