Fenerbahçe için çok kritik dönem! Transferde ve sahada...

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İlk yarıyı G.Saray’ın 8 puan gerisinde tamamlayan F.Bahçe’de ocak ayı hem transferler hem de yarışılan kulvarlardaki hedefler için büyük öneme sahip. Sarı lacivertliler önümüzdeki ayda 4’ü Süper Lig’de 2’si UEFA Avrupa Ligi’nde, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 7 maça çıkacak. Taraftarların heyecanla beklediği stoper ve forvette transfer bombaları patlatması beklenen Kanarya ikinci yarının ilk 4 maçında 12 puanla zirveye yaklaşmak ve o moralle şampiyonluğa yürümek istiyor.

Önce Lyon sonra Midtjylland

23 Ocak’ta UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon’la kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, 30 Ocak’ta son maçını deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Midtjylland’la oynayacak. Play-off’a kalmak için en az 3 puana ihtiyacı olan sarı lacivertli ekip Lyon maçında işi bitirmek isterken en kötü senaryoda Midtjylland maçını hedef seçmiş durumda. Futbolcuları sahada yoğun bir mesai beklerken yönetim de 13 Ocak’ta başlayacak ara transfer için hummalı bir çalışma içerisinde.

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Sol bek ve kanat arayışı sürüyor

Oosterwolde ve Becao’nun sakatlıkları ve Samet’in ayrılmak istemesiyle zayıflayan stoper hattını güçlendirmeyi ve gol yollarında daha etkili bir isimle anlaşmayı ana hedef olarak gören F.Bahçe de sol bek ve kanat arayışı da var. İşte transferde adı geçen isimler:

Aymeric Laporte: Talisca’nın takım arkadaşı olan İspanyol stoper için girişimler beraber yürütülüyor.

Mario Hermoso: Hem olumlu hem de olumsuz yorumlar olan Roma’lı futbolcu için son kararı Jose Mourinho’nun vermesi bekleniyor.

Anderson Talisca: Al Nassr’da forma giyen 30 yaşındaki Sambacı’nın 3 milyon Euro’ya kiralanması, 2 yıl için de 12 milyonun altında bir ödemede anlaşılması için çaba harcanıyor.

Roberto Firmino: Liverpool'da geçirdiği unutulmaz 8 sezonla zihinlere kazınan 33 yaşındaki yıldızın sezon sonuna kadar kiralanması için Al-Ahli’nin kapısı çalındı.

Marcus Rashford: Osimhen ile yükselen transfer çıtasında bonservisi 50 milyon sterlin olan İngiliz yıldızı kiralamak için Acun Ilıcalı ve Mourinho nabız yokluyor.

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