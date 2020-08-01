Fenerbahçe için çılgın Hulk iddiası! Ali Koç ile... | Son Dakika FB Transfer Haberleri

Fenerbahçe, Hulk transfer haberleri...Fenerbahçe Brezilyalı yıldız Hulk'u transfer listesine aldı. Başkan Ali Koç oyuncuyla görüştü mü? İşte detaylar...



Vedat Muriç'in takımdan ayrılması durumunda yerine getirilecek oyuncu için de çalışmalarını hızlandırdı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Brezilyalı yıldız Hulk ile bir görüşme yaptı.

Galatasaray ile de ismi anılan yıldız oyuncu geçtiğimiz günlerde geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Çin’in Shanghai SIPG takımında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya’nın dışında Çin'den de bir teklif aldım” şeklinde konuşmuştu.

SIPG ile sözleşmesi 31 Aralık’ta bitecek olan yıldız futbolcu, daha önce Çin’de forma giymeye devam etmeyeceğini de açıklamıştı.

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