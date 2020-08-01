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Haber Giriş: 01.08.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

Fenerbahçe için çılgın Hulk iddiası! Ali Koç ile... | Son Dakika FB Transfer Haberleri

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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızla yaptığı transfer görüşmesi gündeme bomba gibi düştü. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi ve detaylar...

Fenerbahçe, Hulk transfer haberleri...Fenerbahçe Brezilyalı yıldız Hulk'u transfer listesine aldı. Başkan Ali Koç oyuncuyla görüştü mü? İşte detaylar...

Vedat Muriç'in takımdan ayrılması durumunda yerine getirilecek oyuncu için de çalışmalarını hızlandırdı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Brezilyalı yıldız Hulk ile bir görüşme yaptı.

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Galatasaray ile de ismi anılan yıldız oyuncu geçtiğimiz günlerde geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Çin’in Shanghai SIPG takımında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya’nın dışında Çin'den de bir teklif aldım” şeklinde konuşmuştu.

SIPG ile sözleşmesi 31 Aralık’ta bitecek olan yıldız futbolcu, daha önce Çin’de forma giymeye devam etmeyeceğini de açıklamıştı.

Fenerbahçe için çılgın Hulk iddiası Ali Koç ile... | Son Dakika FB Transfer Haberleri

 

Fenerbahçe için çılgın Hulk iddiası Ali Koç ile... | Son Dakika FB Transfer Haberleri

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