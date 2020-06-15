Fenerbahçe için bir kupadan daha fazlası!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Son resmi kupasını 2014’te Manisa’da Galatasaray’ı penaltılarla geçerek kazanan Fenerbahçe 6 yıldır süren hasretini bu sezon bitirmek istiyor. Yarın ilk maçta 2-1 yenildiği Trabzonspor’u geçip adını Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final maçına yazdırmak için kenetlenen sarı lacivertliler Avrupa bileti için de kritik olan bu maça büyük önem veriyor. 2013-14 sezonundan beri şampiyon olamayan, Türkiye Kupası’nı ise en son 2012-13 sezonunda kaldıran F.Bahçe en son resmi kupası olan Süper Kupa’yı 25 Ağustos 2014’te İsmail Kartal ile kazanmıştı.

Karapınar: Yaptınız yine yaparsınız

Liglere verilen uzun aranın ardından cuma günü kendi stadında ilk resmi maçını oynayan ve Kayseri’yi 2-1’le geçen Fenerbahçe’nin çiçeği burnunda teknik patronu Tahir Karapınar futbolculara yaptığı konuşmada “Bu kadar uzun bir aranın ardından hem 10 kişi hem de 1-0 geriden gelip maçı çevirme karakterini ortaya koyan sizleri yürekten alkışlıyorum. Şimdi bunu unutup salı oynayacağımız Trabzon maçına konsantre olmanızı istiyorum. Ben bu maçı da kazanıp adınızı önce finale ardından da kupayı müzemize götürerek tarihe yazdıracağınıza inanıyorum” dedi.

Muriç oynayacak, tek eksik Ozan

Trabzon’u geçip final maçını kazanarak hem sezonu kupayla tamamlamak hem de Avrupa Ligi’ne direkt katılmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe’de her şey galibiyet üzerine kurulu. Yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından çıktığı ligde Kayserispor’u 10 kişiyle yenen sarı lacivertliler, Trabzon’u da geçerek bir çıkış başlatmak, önümüzdeki sezona da kupalı ve moralli girmek istiyor. Sarı lacivertli takımda sağ arka adalesinde sertlik bulunan Muriç’in ağrılarının azaldığı ve yarın sahadaki yerini alacağı öğrenilirken cezalı olan Ozan Tufan haricinde kadroda eksik yok.

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