Fenerbahçe için Arjantin'den bomba iddia! Marcelo Gallardo...

Spor Arena Dış Haber | Arjantin basını, Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya attı. Takımda geleceği belirsizliğini koruyan Erol Bulut yerine Fenerbahçe'nin River Plate'i çalıştıran Marcelo Gallardo ile anlaşmak istediği belirtildi.

Arjantin'in TNT Sports kanalında konuşan gazeteci Martin Castilla, Fenerbahçe'nin takımın başına Marcelo Gallardo'yu getirmek istediğini iddia etti.

Fenerbahçe'nin Gallardo'ya cazip bir teklif sunmaya hazırlandığını belirten Castilla, Gallardo'nun bu teklifi kabul edip Türkiye'ye gidebileceğini söyledi.

''BİRKAÇ İÇİNDE FENERBAHÇE TEKLİFİNİ SUNACAK''

45 yaşındaki Arjantinli teknik direktörün River Plate kariyerinin sona ermiş olabileceğini kaydeden Martin Castilla, ''Fenerbahçe, birkaç gün içinde Gallardo ile masaya oturacak ve teklifini sunacak. Gallardo'ya ekonomik olarak çok iyi bir teklif yapılacak. Eğer Gallardo bu teklifi kabul ederse 8 yıldır yönettiği River Plate'i bırakıp Türk futboluna geçiş yapabilir. Fenerbahçe'nin teklifi maddi olarak çok tatmin edici olacak gibi gözüküyor.'' sözlerini kullandı.

RIVER PLATE TARİHİNİN EN ÇOK KUPA KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRÜ

8 yıldır Arjantin'in köklü takımlarından River Plate'i çalıştıran Marcelo Gallardo, takımıyla 324 maça çıkarken 173 galibiyet elde etmişti. River Plate takımında 8 yılda 12 kupa kazanan Gallardo, River Plate tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörü konumunda. 45 yaşındaki teknik direktör, özellikle 2014/15 ve 2017/18 sezonlarında Libertadores Kupası'nı kazanarak adından söz ettirmişti.

Marcelo Gallardo'nun isminin Fenerbahçe ile anılması ise River Plate taraftarlarını endişelendirdi.

''GALLARDO SADECE PARA İLE İLGİLENMEZ''

River Plate taraftarları, Fenerbahçe haberlerinin çıkmasının ardından Twitter'da ''Gallardo sadece parayla ilgilenmez. Eğer öyle olsaydı Arabistan'dan gelen teklifleri kabul ederdi. Gallardo, sadece rekabetçi bir lig ve projesi olan bir takıma gitmek ister.'' ve ''Gallardo, Barcelona'nın teklifini kabul etmemiş birisi. Çünkü bir sözü vardı. Messi'nin Barcelona'sını kabul etmeyip Fenerbahçe'ye mi gidecek?'' gibi yorumlar yapıldı.

FUTBOLCULUK DÖNEMİNDE GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Marcelo Gallardo, futbolculuk döneminde de futbola River Plate takımında başlamış, Monaco ve PSG gibi takımların da formasını giymişti. 45 kez Arjantin milli takımının formasını giyen Gallardo'nun ismi futbolculuk döneminde Galatasaray ile uzun bir süre anılmıştı.

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