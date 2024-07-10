Fenerbahçe için 2 büyük transfer iddiası: Merih Demiral ve Allan Saint-Maximin

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Transferde bugüne dek Karagümrük’ten Levent Mercan’ı kadrosuna katan ve geçen sezon kiralık oynattığı Çağlar Söyüncü’nün bonservisini alan Fenerbahçe için Suudi Arabistan basınından iki flaş iddia geldi. Sarı lacivertlilerin, Al-Ahli Kulübü’nde forma giyen Merih Demiral ve Allan-Saint Maximin’in transferlerinde önemli aşama kaydettiği belirtildi. Suudi Arabistan medyasında çıkan haberlerde, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Merih’in, Al-Ahli’nin verdiği izin sonrası Fenerbahçe ile görüşmemelere başladığı ifade edildi.
16.6 MiLYON EURO’YA SATILDI
Sarı lacivertli kulübün altyapısından yetişen ancak A takımda hiç forma giyemeyen 26 yaşındaki futbolcu, geçen yıl 16.6 milyon Euro bonservis bedeliyle gittiği Al-Ahli’de 21 maça çıkıp 1 gol, 1 asist üretmişti. Teknik direktör Jose Mourinho’nun talebi üzerine görüşmelere başlanan Allan Saint-Maximin ise geçen yıl Newcastle United’dan 27.2 milyon Euro’ya Al-Ahli’ye transfer olmuştu.
31 MAÇTA 14 GOLE KATKI
Sol kanatta ve forvette oynayabilen Fransız futbolcu, geçen sezon Suudi Arabistan ekibinde 31 maçta oynarken, 4 gol, 10 asist üretti. Saint-Maximin özellikle hızıyla dikkati çekiyor.