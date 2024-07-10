Fenerbahçe için 2 büyük transfer iddiası: Merih Demiral ve Allan Saint-Maximin

Haberin Devamı

Transferde bugüne dek Karagümrük’ten Levent Mercan’ı kadrosuna katan ve geçen sezon kiralık oynattığı Çağlar Söyüncü’nün bonservisini alan Fenerbahçe için Suudi Arabistan basınından iki flaş iddia geldi. Sarı lacivertlilerin, Al-Ahli Kulübü’nde forma giyen Merih Demiral ve Allan-Saint Maximin’in transferlerinde önemli aşama kaydettiği belirtildi. Suudi Arabistan medyasında çıkan haberlerde, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Merih’in, Al-Ahli’nin verdiği izin sonrası Fenerbahçe ile görüşmemelere başladığı ifade edildi.

16.6 MiLYON EURO’YA SATILDI

Sarı lacivertli kulübün altyapısından yetişen ancak A takımda hiç forma giyemeyen 26 yaşındaki futbolcu, geçen yıl 16.6 milyon Euro bonservis bedeliyle gittiği Al-Ahli’de 21 maça çıkıp 1 gol, 1 asist üretmişti. Teknik direktör Jose Mourinho’nun talebi üzerine görüşmelere başlanan Allan Saint-Maximin ise geçen yıl Newcastle United’dan 27.2 milyon Euro’ya Al-Ahli’ye transfer olmuştu.

Haberin Devamı

31 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Sol kanatta ve forvette oynayabilen Fransız futbolcu, geçen sezon Suudi Arabistan ekibinde 31 maçta oynarken, 4 gol, 10 asist üretti. Saint-Maximin özellikle hızıyla dikkati çekiyor.