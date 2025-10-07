×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe için 10 hayati soru!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Domenico Tedeso#Sadettin Saran
Fenerbahçe için 10 hayati soru
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 07:00

Ağır futbol oynayan takımın hücumda çoğalamaması, golcülerin istenilen seviyeye bir türlü çıkamaması, saha içi lider eksikliği gibi başlıca sorunlara yönetim ve teknik ekip nasıl bir dokunuş yapacak? Camia ve taraftarlar milli arada takımın nasıl ayağa kalkacağını merakla bekliyor. Performansı düşük olanlar kulübeye çekilecek mi, takımda maddi kaygı var mı, forvetsiz oyuna mı geçilecek?

Haberin Devamı

Lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada Samsun’da kötü bir futbolla sahadan altın değerindeki iki puan kayıpla ayrılarak taraftarı umutsuzluğa iten Fenerbahçe’de milli arada başkan Sadettin Saran ve Domenico Tedesco’dan radikal dokunuşlar bekleniyor.

Ağır futbol oynayan takımın hücumda çoğalamaması, golcülerin istenilen seviyeye bir türlü çıkamaması, saha içi lider eksikliği gibi başlıca sorunlara nasıl dokunuşlar yapılacak, takım ayağa kaldırılacak mı? İşte camianın ve taraftarların cevaplarını merakla beklediği sorular:

Gözden KaçmasınTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlundan Galatasaraya hakem yanıtı Derbide kural hatası var mıTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray'a hakem yanıtı! Derbide 'kural hatası' var mı?Haberi görüntüle

Montella’nın taktiği denenir mi?

Fenerbahçe için 10 hayati soru

1-) Fenerbahçe'de Süper Lig’de verilecek 10 günlük milli arada zihinsel devrim başlatmak için düğmeye basılacak mı?

Haberin Devamı

2-) Takımda türlü istenilen performansa çıkamayan oyuncular kulübeye çekilecek mi?

3-) Yeni bir taktik anlayışı ve yepyeni bir dizilişle Tedesco dokunuşu hissedilip milli aradan sonra bambaşka bir F.Bahçe sahada olacak mı?

4-) Montella'nın milli takımda uyguladığı gibi kalabalık bir orta sahayla Kerem’in gole yakın oynadığı, forvetsiz bir F.Bahçe denenecek mi?

Yeni lider İrfan Can Kahveci mi?

Fenerbahçe için 10 hayati soru

5-) Saha içi lider eksikliği gözlenen isteksiz Fenerbahçe’de takımı ateşleyecek isim, istikrarlı bir şekilde forma şansı verilirse milli futbolcu İrfan Can Kahveci olabilir mi?

6-) Tedesco'nun Jhon Duran’lı veya Jhon Duran’sız kadro oluşturulması için sakatlığının boyutu ve kesin dönüş tarihi açıklanacak mı?

7-) Seçim sonrası takımdaki futbolcuların zihninde oluşturduğu iddia edilen maddi kaygı gerçekten var mı? Varsa bu kaygı nasıl atlatılacak?

En-Nesyri’deki düşüşün sebebi ne?

Fenerbahçe için 10 hayati soru

Haberin Devamı

8-) Takımın ağır ve hantal futbolun nedeni olarak Mourinho’nun defansif anlayışından çıkılamaması gösterilse de Tedesco çıkış bulmak için kadroda radikal kadroda değişiliğe gidecek mi?

9-) Sezona iyi başlayan ve 5-2’lik Feyenoord maçının yıldızı olan En Nesyri’deki sert düşüşün sebebi ne? Buna hızlı çözüm üretilebilecek mi?

10-) Ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklar başlayacak mı? Takımda 8 numara ve forvet eksiği için çalışmalar yapılıyor mu?

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Domenico Tedeso#Sadettin Saran

BAKMADAN GEÇME!