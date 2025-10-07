Fenerbahçe için 10 hayati soru!

Haberin Devamı

Lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada Samsun’da kötü bir futbolla sahadan altın değerindeki iki puan kayıpla ayrılarak taraftarı umutsuzluğa iten Fenerbahçe’de milli arada başkan Sadettin Saran ve Domenico Tedesco’dan radikal dokunuşlar bekleniyor.

Ağır futbol oynayan takımın hücumda çoğalamaması, golcülerin istenilen seviyeye bir türlü çıkamaması, saha içi lider eksikliği gibi başlıca sorunlara nasıl dokunuşlar yapılacak, takım ayağa kaldırılacak mı? İşte camianın ve taraftarların cevaplarını merakla beklediği sorular:

Montella’nın taktiği denenir mi?





1-) Fenerbahçe'de Süper Lig’de verilecek 10 günlük milli arada zihinsel devrim başlatmak için düğmeye basılacak mı?

Haberin Devamı

2-) Takımda türlü istenilen performansa çıkamayan oyuncular kulübeye çekilecek mi?

3-) Yeni bir taktik anlayışı ve yepyeni bir dizilişle Tedesco dokunuşu hissedilip milli aradan sonra bambaşka bir F.Bahçe sahada olacak mı?

4-) Montella'nın milli takımda uyguladığı gibi kalabalık bir orta sahayla Kerem’in gole yakın oynadığı, forvetsiz bir F.Bahçe denenecek mi?

Yeni lider İrfan Can Kahveci mi?





5-) Saha içi lider eksikliği gözlenen isteksiz Fenerbahçe’de takımı ateşleyecek isim, istikrarlı bir şekilde forma şansı verilirse milli futbolcu İrfan Can Kahveci olabilir mi?

6-) Tedesco'nun Jhon Duran’lı veya Jhon Duran’sız kadro oluşturulması için sakatlığının boyutu ve kesin dönüş tarihi açıklanacak mı?

7-) Seçim sonrası takımdaki futbolcuların zihninde oluşturduğu iddia edilen maddi kaygı gerçekten var mı? Varsa bu kaygı nasıl atlatılacak?

En-Nesyri’deki düşüşün sebebi ne?





Haberin Devamı

8-) Takımın ağır ve hantal futbolun nedeni olarak Mourinho’nun defansif anlayışından çıkılamaması gösterilse de Tedesco çıkış bulmak için kadroda radikal kadroda değişiliğe gidecek mi?

9-) Sezona iyi başlayan ve 5-2’lik Feyenoord maçının yıldızı olan En Nesyri’deki sert düşüşün sebebi ne? Buna hızlı çözüm üretilebilecek mi?

10-) Ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklar başlayacak mı? Takımda 8 numara ve forvet eksiği için çalışmalar yapılıyor mu?