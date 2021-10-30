Fenerbahçe, iç sahada namağlup Konyaspor'a konuk oluyor

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Fenerbahçe, bugün konuk olacağı İttifak Holding Konyaspor’u yenerek kötü gidişe son vermeyi hedeflerken, ev sahibi ekip iç sahadaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Şu ana kadar seyircisi önünde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç kaybetmeyen yeşil beyazlılar, 17 puanın 11’ini kendi stadında kazandı.

İki takım da bu sezon 14 kez ağları havalandırken Konya, sahasında 11 gol attı, Fenerbahçe ise 6 golünü deplasmandaki karşılaşmalarda kaydetti.