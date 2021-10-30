Fenerbahçe, iç sahada namağlup Konyaspor'a konuk oluyor

Fenerbahçe, bugün konuk olacağı İttifak Holding Konyaspor’u yenerek kötü gidişe son vermeyi hedeflerken, ev sahibi ekip iç sahadaki başarısıyla dikkat çekiyor.
Şu ana kadar seyircisi önünde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç kaybetmeyen yeşil beyazlılar, 17 puanın 11’ini kendi stadında kazandı.
İki takım da bu sezon 14 kez ağları havalandırken Konya, sahasında 11 gol attı, Fenerbahçe ise 6 golünü deplasmandaki karşılaşmalarda kaydetti.
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