×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe hüsrana uğradı, Mourinho böylesini ilk kez yaşadı

Güncelleme Tarihi:

#Fenrebahçe#Mourinho#Avrupa Ligi
Fenerbahçe hüsrana uğradı, Mourinho böylesini ilk kez yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 20:42

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olurken Teknik Direktör Jose Mourinho, kariyerinde kötü bir ilki yaşadı.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilirken ortaya çarpıcı istatistikler çıktı.

İspanyol ekibinin kalesinde etkili olamayan sarı lacivertliler, gol fırsatı yaratmakta zorlanırken ilk isabetli şutunu 68. dakikada Edin Dzeko ile çekti. 

Karşılaşmada kötü bir görüntü çizen Fenerbahçe, 0.38 gol beklentisi ile maçı tamamladı.

Öte yandan Athletic'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşayamadan iç saha yenilgisi aldı (25 maç).

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenrebahçe#Mourinho#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!