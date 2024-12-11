Fenerbahçe hüsrana uğradı, Mourinho böylesini ilk kez yaşadı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilirken ortaya çarpıcı istatistikler çıktı.
İspanyol ekibinin kalesinde etkili olamayan sarı lacivertliler, gol fırsatı yaratmakta zorlanırken ilk isabetli şutunu 68. dakikada Edin Dzeko ile çekti.
Karşılaşmada kötü bir görüntü çizen Fenerbahçe, 0.38 gol beklentisi ile maçı tamamladı.
Öte yandan Athletic'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşayamadan iç saha yenilgisi aldı (25 maç).