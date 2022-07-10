Canlı: Fenerbahçe-Hull City(Hazırlık maçı)

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dostluk maçları ile sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Hull City: 0

Goller

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Szalai, Kim-Min Jae, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Valencia

Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar, Slater

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenen bu özel maç Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor ve saat 20.30’da başladı. Karşılaşma TV8 ekranlarında yayınlanıyor.