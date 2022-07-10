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Canlı: Fenerbahçe-Hull City(Hazırlık maçı)

#Fenerbahçe-Hull City Maçı#Fenerbahçe
Canlı: Fenerbahçe-Hull City(Hazırlık maçı)

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship ekibi Hull City ile dostluk maçında karşılaşıyor. Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenen bu özel maç Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dostluk maçları ile sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Hull City: 0

Goller

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Szalai, Kim-Min Jae, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Valencia

Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar, Slater

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MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenen bu özel maç Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor ve saat 20.30’da başladı. Karşılaşma TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

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#Fenerbahçe-Hull City Maçı#Fenerbahçe

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