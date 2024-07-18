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Fenerbahçe Hull City maçı, Jose Mourinho yönetimindeki Sarı Lacivertli ekip için sezon öncesi önemli bir sınav olacak. Takıma yeni katılan oyuncularla birlikte son durumu gözlemleyecek olan Mourinho, eksikliklere yönelik çalışmalar gerçekleştirecek. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Hull City hazırlık karşılaşması, 18 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma, Exxen ve TV 8,5 üzerinden canlı izlenebilecek.