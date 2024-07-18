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Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Fenerbahçe#Hull City#Hazırlık Maçı
Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 09:31

Fenerbahçe hazırlık maçı serisine Hull City ile devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın İngiltere'de boy gösteren takımı Hull City ile Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, sezon öncesi gücünü sınamaya devam edecek. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Fenerbahçe Hull City maçı, Jose Mourinho yönetimindeki Sarı Lacivertli ekip için sezon öncesi önemli bir sınav olacak. Takıma yeni katılan oyuncularla birlikte son durumu gözlemleyecek olan Mourinho, eksikliklere yönelik çalışmalar gerçekleştirecek. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Hull City hazırlık karşılaşması, 18 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma, Exxen ve TV 8,5 üzerinden canlı izlenebilecek.

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#Fenerbahçe#Hull City#Hazırlık Maçı

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