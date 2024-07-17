Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı saat kaçta?

Haberin Devamı

Fenerbahçe - Hull City maçı Kadıköy’de oynanacak. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da yapılan kamplarla başladı. İstanbul'a dönen sarı lacivertliler Hull City ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City’i mağlup ederek Lugano maçına odaklanmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı canlı izle bilgisi

FENERBAHÇE HULL CİTY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında 18 Temmuz Perşembe günü İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TV8,5 ve Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Haberin Devamı

Sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda, ikinci etap hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bu süreçte 4 hazırlık maçına çıktı.

İlk etap kampında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaştı. Hajduk Split'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Strasbourg'u 4-0 yendi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, "Summer Tour 2024" kapsamında hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. İngiliz ekibi İstanbul'da çıktığı ilk hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

23 Temmuz Salı Lugano - Fenerbahçe

30 Temmuz Salı Fenerbahçe - Lugano

11 Ağustos Pazar Fenerbahçe - Adana Demirspor

18 Ağustos Pazar Göztepe - Fenerbahçe