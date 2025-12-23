Fenerbahçe, Hollanda'nın en iyisini getiriyor!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, ara transferde ilk bombayı patlatmak üzere geri sayıma başladı... Sarı lacivertliler, PSV Eindhoven’ın orta saha oyuncusu Joey Veerman’ın transferini imza aşamasına getirdi. Hollanda basınından ED, 28 yaşındaki futbolcunun bu hafta İstanbul’a gelerek sözleşme imzalayacağını duyurdu. Fenerbahçe, 3 yıldır oynadığı PSV’de 8 kupa kaldıran Veerman’ın mukavelesinde yer alan 23 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödeyerek yıldız oyuncuyu renklerine bağlayacak.

386 maçta 70 gol, 103 asist üretti

Joey Veerman, özellikleri itibariyle günümüz futbolunun aradığı şartlara sahip merkez orta saha oyuncuları arasında yer alıyor. Geriden baskıyı kıran, geriye gelerek top alan, oyun kuran ve rakip yarı sahaya geçtiğinde de çok fazla asist yapabilen bir futbolcu. Hem uzun pas hem kısa pas istatistiklerinde sadece Hollanda Ligi’nde değil, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de öne çıkan Veerman, kariyeri boyunca çıktığı 386 karşılaşmada 70 gol, 103 asistlik performansa imza attı.

Klasik bir Tedesco transferi

Veerman, geriden oyun kurulumunda ve rakip defansların arkasına attığı paslarda Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve transferi gündemde olan Alexander Sörloth’u sayısız gol pozisyonuna sokacak niteliklere sahip. Eksik yanlarını oyun zekası ve pozisyon alma becerisiyle kapatan Veerman, hücumlara büyük kalite katıyor. Doğru sistemde ve doğru görevlendirmede yeteneklerini fazlasıyla gösteren Veerman için bir ‘Domenico Tedesco transferi’ demek mümkün.

PSV’DE ONUN GiBi OYUNCU YOK

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, önceki gün Utrecht’i 2-1 yendikleri karşılaşmada ilk 11’de sahaya sürdüğü Veerman’ın transferiyle ilgili soru üzerine, “Joey, başka hiçbir oyuncumuzda olmayan özelliklere sahip. Şimdi onu bir maç daha onu izlemenin keyfini çıkaralım” diyerek oyuncunun takımdan ayrılışını doğruladı. Bu sezon Hollanda’nın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Veerman, PSV’nin oyun ritmini belirleyen, bağlantı oyunu ve pas kalitesiyle öne çıkan bir isim.

BALIKÇI KASABASINDAN ZiRVEYE

19 Kasım 1998’de Hollanda’da balıkçı kasabası Purmerend’de doğan Joey Veerman bu bölgede dünyaya gelen pek çok futbolcunun kaderini yaşadı. Ülkenin önde gelen kulüplerinden Ajax ve AZ, Purmerend ve Volendam’dan yetişen oyuncuları çok tercih etmiyorlardı. Sebebi ise bölge dışında çok başarılı olamamalarıydı. Bu bölgede yaşayanlar, çok sıkı bir topluluk ruhuna sahipler. Ailelerini ve kasabadaki hayatlarını özlüyorlar. Heerenveen ise bu kulüplerin aksine onlara daha çok şans tanıyor. Veerman da bu şansı yakalayarak kendini göstermeyi başardı. Veerman, profesyonel kariyerinde Roger Schmidt, Ruud Van Nistelrooy ve Peter Bosz gibi önemli teknik direktörlerle çalıştı.

PSV’DE KAZANDIĞI KUPALAR

· 2 Hollanda Eredivisie

· 2 Hollanda Kupası

· 3 Hollanda Süper Kupası