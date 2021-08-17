Fenerbahçe HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off turunda mücadele başlıyor!

HJK Helsinki, Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında HJK Helsinki, sahasında Neftçi'yi 3-0 yenerek tur atladı. Bu gelişme sonrası iki ekip arasındaki maçın tarihi merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe HJK Helsinki maçı hakkında son gelişmeler...

Fenerbahçe HJK Helsinki maçı 19 Ağustos Perşembe günü oynancak. Saat 21.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz netlik kazanmadı.

Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olan Fenerbahçe'nin bu turda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile sahasında oynayacağı ilk müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı, Jeremie Pignard ise dördüncü hakem olarak görev alacak.