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GeriSpor Fenerbahçe HJK Helsinki maçı ne zaman? Play-off turunda heyecan başlıyor!
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Spor Arena
Haber Giriş: 13.08.2021 - 10:42 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe HJK Helsinki maçı ne zaman? Play-off turunda heyecan başlıyor!

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Fenerbahçe HJK Helsinki maçı ne zaman? Play-off turunda heyecan başlıyor!

HJK Helsinki, Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında HJK Helsinki, sahasında Neftçi'yi 3-0 yenerek tur atladı. Bu gelişme sonrası iki ekip arasındaki maçın tarihi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe HJK Helsinki maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Fin ekibi HJK Helsinki, 2-2 sona eren ilk karşılaşmanın rövanşında Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi ağırladı. Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta rakibini Riku Riski ve Roope Riski'nin (2) golleriyle 3-0 mağlup eden HJK Helsinki, tur atladı. İşte, Fenerbahçe HJK Helsinki maçı hakkında detaylar...

Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki play-off maçları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Bu kapsamda ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

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