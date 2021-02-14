Fenerbahçe hem maçı hem Mesut Özil’i kazandı

Ligde 24. haftaya girerken, şampiyonluk yarışındaki direkt rakiplerin sayısı üçten dörde çıkmışken, hatta Alanya da plase olarak zirveyi elinden geldiğince zorlamaya devam edeceğinin sinyallerini verirken geçtiğimiz hafta derbide ezeli rakibine yenildikten sonra hafta içi de kupadan elenen Fenerbahçe için galibiyet dışında bir opsiyon söz konusu değildi. Sarı lacivertli camia için bu maçın üç puanın ötesinde bir önemi vardı; sezonun yarısından fazlası geride kalmışken hala takımın omurgasını oturtmaya çalışmak, Gustavo’nun eksikliğinde ne oynayacaklarını tahmin edememek, Mesut’un ilk 11’de başlayıp başlayamayacağını bilememek, sezon başında ve devre arasında yapılan transferlere, ligin çok ötesinde bir kadro kalitesine rağmen hâlâ sahaya kimliğini yansıtan bir oyun ortaya koyamamak herkesi fazlasıyla huzursuz ediyordu.

iSTATiSTiK TERSiNE DÖNDÜ

Kadrolar açıklandığında ilk dilekleri gerçekleşmişti: Mesut Özil sahaya çıkan ilk 11’in parçasıydı ve oyuna girdiği neredeyse tüm maçlarda yaptığı gibi gole direkt katkısını da verdi. Maçtaki etkisi sadece golle sınırlı da kalmadı. Fenerbahçe’nin en eleştirilen yönü, topun hakimiyetini rakibe bırakma istatistiği tersine döndüyse bunda Mesut’un paslarının etkisi büyüktü. Hazır olmayan Mesut, oyunda kaldığı dakikalarda herkesten hazır göründü.

BORiNi’NiN GOLÜ HARiKAYDI

Maçın ilk yarısı o kadar yavaş bir tempoda oynandı ki ilk 45’in tamamında akıllarda kalan pozisyonlar Karagümrük adına 13. dakikada ademi’nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci altay’ın kornere çeldiği pozisyonla, 19.dakikada gelen Thiam’ın golüydü. Bu maç böyle gider derken bambaşka bir ikinci yarı izledik. 53.dakikada Valencia’nın aşırtma vuruşuyla 2-0 geriye düşen Karagümrük, neredeyse kimsenin beklemediği bir geri dönüşe imza atacaktı: 67. dakikada eski Milanlı Borini’nin jeneriklik golü sonrası, 75. dakikada ofsayt gerekçesiyle VAR’dan dönen ikinci gol ve kalan dakikalardaki baskısı skorun değiştirmeye yetmedi. Fenerbahçe maçı ve Mesut’u kazandı.