Fenerbahçe Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman? İşte maçın muhtemel 11'leri

Fenerbahçe Helsinki maçı canlı yayın haricinde stadyumdan da takip edilebilecek. Fenerbahçe Helsinki maçı ile UEFA Avrupa Ligi Play Off mücadelesine çıkacak. Kadrosunda pek çok eksiği bulunan Fenerbahçe, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın çıkaracağı altenatif kadro ile sahaya çıkacak. Mesut Özil'in ilk 11'de başlamasının beklendiği karşılaşmada hedef, Helsinki karşısında gollü galibiyet olacak. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Helsinki maçı, Sarı Lacivertli taraftarlar başta olmak üzere futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olan Fenerbahçe'nin bu turda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile sahasında oynayacağı ilk müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı, Jeremie Pignard ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı hangi kanalda canlı izlenebilecek?

FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe HJK Helsinki maçı 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Nazım, Zajc, Gustavo, Novak, Mesut, Osayi-Samuel, İrfan Can.

🇹🇷 Temsilcilerimiz Avrupa'da sahneye çıkıyor



⚽ Randers - Galatasaray (20:00 | Star TV)

⚽ Trabzonspor - Roma (20:30 | ATV)

⚽ Sivasspor - FC Kopenhag (21:00 | TRT Spor)

⚽ Fenerbahçe - HJK Helsinki (21:45 | TV8) pic.twitter.com/LIbnEDN76P — Spor Arena (@sporarena) August 19, 2021

OZAN RESMEN WATFORD'DA

Fenerbahçe’de milli futbolcu Ozan Tufan’ın satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekiplerinden Watford’a kiralandı.



Fenerbahçe ve Watford, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duyurularla transferi açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada milli futbolcuya başarılar dilenirken, "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır. Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



İngiliz ekibi Watfor’dan yapılan açıklamada da "Fenerbahçe’nin, Türk Milli Takımı’nda forma giyen orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile sözleşme imzaladığımız için mutluyuz" ifadelerine yer verildi.