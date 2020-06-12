MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriFenerbahçe HDI Sigorta'da 5 isimle yollar ayrıldı
GeriVoleybol Fenerbahçe HDI Sigorta'da 5 isimle yollar ayrıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 11:36,Son Güncelleme:

Fenerbahçe HDI Sigorta'da 5 isimle yollar ayrıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 5 isimle yollar ayrıldı
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Wouter Ter Maat, Thibault Rossard, Oğuzhan Karasu, Ferhat Akdeniz ve Caner Dengin ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu Kovid-19 salgını dolayısıyla 2019-2020 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'ni sona erdirmiş; bu kararın ardından kulübümüz, mevcut maddi şartlar göz önünde bulundurularak Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın sezon yapılanma çalışmalarını başlattığını açıklamıştı. Bu yapılanma kapsamında Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın formasını giyen oyuncularımız Wouter Ter Maat, Thibault Rossard, Oğuzhan Karasu, Ferhat Akdeniz ve Caner Dengin ile yollarımız ayrılmıştır. Formamızı terleten oyuncularımıza tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe HDI Sigortada 5 isimle yollar ayrıldı

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle