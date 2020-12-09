MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriFenerbahçe HDI Sigorta, Polonya deplasmanında! Rakip PGE Skra...
GeriVoleybol Fenerbahçe HDI Sigorta, Polonya deplasmanında! Rakip PGE Skra...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe HDI Sigorta, Polonya deplasmanında! Rakip PGE Skra...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe HDI Sigorta, Polonya deplasmanında! Rakip PGE Skra...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe HDI Sigorta, voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü maçında yarın Polonya'nın PGE Skra takımıyla karşılaşacak.

Polonya'da gerçekleşen A Grubu mücadelesinde oynanacak karşılaşma Kedzierzyn-Kozle kentindeki Azoty Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta, grubundaki ilk maçında Belçika'nın Lindemans Aalst ekibini 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Karşılaşmalar sonucunda sarı-lacivertliler, grubunda birinci ya da en iyi 3 grup ikincisi arasına girerse adını çeyrek finale yazdıracak.

 

Fenerbahçe HDI Sigorta, Polonya deplasmanında Rakip PGE Skra...

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle