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Voleybol
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe HDI Sigorta, Lindemans Aalst'a konuk olacak

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Fenerbahçe HDI Sigorta, Lindemans Aalst'a konuk olacak
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika'nın Lindemans Aalst takımıyla karşılaşacak.

Polonya'nın Kedzierzyn-Kozle kentindeki Azoty Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmalar sonucunda sarı-lacivertliler, grubunda birinci ya da en iyi 3 grup ikincisi arasına girerse adını çeyrek finale yazdıracak.

Fenerbahçe HDI Sigorta, Lindemans Aalsta konuk olacak

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