AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 01:29,
Fenerbahçe HDI Sigorta kötü bitirdi
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Cucine Lube'ye 3-1 yenildi.
İtalya'nın Civitanova Marche kentindeki Eurosuole Forum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-17, 21-25, 25-18 ve 25-22'lik setlerle kazandı.
Sarı-lacivertli ekip, grup maçlarını galibiyet alamadan tamamladı.
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