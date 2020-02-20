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Voleybol
AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 01:29,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe HDI Sigorta kötü bitirdi

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Fenerbahçe HDI Sigorta kötü bitirdi

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Cucine Lube'ye 3-1 yenildi.

İtalya'nın Civitanova Marche kentindeki Eurosuole Forum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-17, 21-25, 25-18 ve 25-22'lik setlerle kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, grup maçlarını galibiyet alamadan tamamladı.


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